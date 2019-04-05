Зеленський про кадрові призначення: «Кумівства у нас не буде»

Кандидат на посаду президента Володимир Зеленський запевняє, що не допустить «кумівства» під час призначення на державні пости у разі його обрання главою держави, але досі так і не назвав конкретні прізвища. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Вперед, на Банкову!».

​«Не переймайтеся. Кумівства у нас не буде», – наголосив Зеленський у відповідь на запитання, між ким він в разі перемоги на виборах розподілить державні посади, що знаходяться у сфері впливу президента.

​Під час цієї розмови зі знімальною групою «Схем», яка відбулася після концерту Зеленського у місті Бровари під Києвом, охоронці кандидата силоміць відтіснили оператора Радіо Свобода від журналіста на кілька десятків метрів за лаштунки. Відтак, цей фрагмент інтерв’ю з кандидатом на пост президента вдалося записати лише на аудіо.

Попри неодноразові запитання журналістів, Володимир Зеленський поки так і не представив можливих кандидатів на ключові посади у разі його обрання президентом, пообіцявши їх оголосити «до кінця другого туру».

Водночас його радник, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк раніше наголосив, що у разі перемоги на виборах Зеленський буде формувати «найбільш потужну команду» і «буде слухати її та співпрацювати з нею».

Про гравців з команди Зеленського раніше повідомляло Радіо Свобода.

За результатами опрацювання ЦВК 100% протоколів, Володимир Зеленський у першому турі виборів президента України набрав 30,24% та виходить у другий тур голосування разом з чинним президентом Петром Порошенком, у якого 15,95% голосів.