Команда Зеленського про появу «95 кварталу» в телеефірі в «день тиші»: «По-іншому діяти було неможливо»

У команді кандидата у президенти Володимира Зеленського появу проектів за участі шоумена в «день тиші», коли заборонена агітація, вважають правильним і звертають увагу на аналогічні дії з боку команди Петра Порошенка. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Вперед, на Банкову!».

«Якщо будемо говорити про «день тиші» на «1+1», давайте згадаємо «день тиші» з молебнем за єдність України, яку виконував діючий президент», – заявила радниця з правових питань кандидата Зеленського Ірина Венедіктова.

На її думку, це - «рівнозначні події»: «Я сприймаю це правильно, тому що по-іншому в нашій ситуації діяти не можливо. Все – в межах закону» – пояснила у коментарі «Схемам» Венедіктова.

30 березня, у «день тиші» перед виборами президента програма телеканалу «1+1» містила низку програм за участю кандидата в президенти, коміка Володимира Зеленського.

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В той же день за участю президента Петра Порошенка у Києві відбувся молитовний захід, який транслювали в ефірі телеканали «Прямий» та «5 канал».

Відповідно до закону України «Про вибори президента України», передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Тобто, цього разу – опівночі 30 березня.

У законі також згадується форми виборчої агітації, зокрема, «оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень», а також «проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку».