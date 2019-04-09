В НСК «Олімпійський» не знають, у скільки можуть обійтися дебати на стадіоні

Адміністрація національного спортивного комплексу «Олімпійський» не готова вказати точну суму, в яку може обійтися проведення на стадіоні дебатів між кандидатами у президенти перед другим туром виборів.

«Без детального технічного завдання, розуміння формату й точної локації дебатів в межах арени, наявності чи відсутності глядачів та багатьох інших технічних і організаційних факторів, неможливо визначити точну вартість послуг із забезпечення організації та проведення заходу», – йдеться в повідомленні НСК «Олімпійський» на сторінці у Facebook.

За даними спорткомплексу, UA: Суспільне мовлення та ЗМІ мають «відповідально підходити до оцінок вартості проведення ймовірних дебатів».

«Лише після узгодження всіх аспектів в рамках технічного завдання та проекту угоди на проведення дебатів можна буде сформувати та оприлюднити точну суму», – додали в адміністрації.

Напередодні голова правління Суспільного мовника (НСТУ) Зураб Аласанія припустив, що проведення дебатів на стадіоні НСК «Олімпійський» між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком можуть коштувати щонайменше 6 мільйонів гривень.

Раніше президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський сказав, що зустріч має пройти 19 квітня. Напередодні Петро Порошенко заявив, що готовий взяти участь у дебатах в обидві дати.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі…в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати у студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити витрати на них зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.