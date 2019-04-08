Зеленський і Порошенко. Коли і про що будуть дебати

Гості програми «Ваша Свобода»: Богдан Яременко, член експертної групи кандидата у президенти Володимира Зеленського; Вірджинія Дронова, міжнародний секретар партії «БПП «Солідарність».

Петро Порошенко прийде на дебати на «Суспільному» 19 квітня, як це передбачено законом, та не виключено, що того ж дня він побуває і на «Олімпійському». Про це повідомив на брифінгу у Києві спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.​ ​Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком можуть відбутися 19 квітня на стадіоні НСК «Олімпійський».

Олександр Лащенко: Пані Дронова, справа не тільки в даті дебатів, головне – як вони відбудуться, їхня змістовна частина.

Вірджинія Дронова: Допоки ми не побачили змістовної частини зі сторони кандидата Зеленського. Я дуже остерігаюся того, що, чи це буде 19-е число, чи 14-е (квітня – ред.), побачимо черговий елемент фарсу, шоу, а не дискусії і дебатів за змістом.

Наразі побачили тільки шантаж з приводу місця проведення дебатів і уникнення відкритого спілкування з журналістами.

На жаль, стикнулися зараз із кандидатом, який немає зовсім попередньої історії політичної активності або, бодай, суспільної активності. Посилатися на попередні його дії чи досвід, політичний капітал не можемо.

Наразі побачили тільки шантаж з приводу місця проведення дебатів і уникнення відкритого спілкування з журналістами. Мої очікування дуже низькі стосовно цих дебатів.

– Пане Яременко, які ваші очікування щодо цих дебатів, коли вони, зрештою, відбудуться?

Богдан Яременко: Ми вже переконалися і переконаємося ще більше, і це буде великим розчаруванням для росіян, що ніяких ціннісних, принципових розбіжностей між Порошенком і Зеленським немає. Геополітичний вибір зроблений. Політична боротьба між двома кандидатами – вони дуже різні. Але захищатимуть один і той самий вибір – вибір на користь європейської інтеграції, інтеграції в НАТО, відносини з США, захист територіальної цілісності і суверенітету України.

Принципових розбіжностей між Порошенком і Зеленським немає. Вибір зроблений на користь європейської інтеграції, інтеграції в НАТО

Зеленський не справляє на мене враження політика, який починає політичну кар’єру, щоб все це скасовувати. Його заяви свідчать, що він абсолютно точно збирається продовжувати цей курс. Єдине, що зміниться стилістика певна і переговорів (це право кожного президента визначати), зміниться команда, зміняться підходи. Петро Порошенко з усім своїм досвідом прогресу досягнути не зміг.

– Щодо, звісно, відносин із Росією, з державою-агресором. Напередодні телеканалу «Україна дав інтерв’ю Володимир Зеленський дав інтерв’ю телеканалу «Україна», в якому сказав, що «жертвувати територіями та людьми ми не будемо ніколи, цілісність України повинна бути константою». При цьому не виключив переговорів з Росією. Пане Яременко, як ви це можете прокоментувати?

Богдан Яременко: Це зобов’язання України в рамках міжнародного права – вести переговори з Російською Федерацією, у тому числі, як з державою-окупантом, державою-агресором. Наші зобов’язання включають в себе зобов’язання вести переговори щодо долі, прав і інтересів громадян України, які лишилися на окупованих територіях, щодо військовополонених, інших заручників і шукати спосіб припинення вогню та вирішення конфлікту у мирний спосіб.

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Огидно, неприємно і складно вести переговори з росіянами, але це наші зобов’язання, і ми будемо це робити

Дипломатичного хисту і таланту Петра Порошенка, на жаль, не вистачило, щоб вирішити ці питання. Не факт, що у нас вийде. Маємо справу з «партнером» (Російська Федерація чітко визначена – ворог і військовий супротивник), якому не можна вірити. Але це не значить, що з ним не треба говорити. Огидно, неприємно і складно вести переговори з росіянами, але це наші зобов’язання, і ми будемо це робити.

– В разі перемоги Володимира Зеленського на цих виборах, Віктор Медведчук залишиться основною контактною особою з Росією, пане Яременко? Хто буде у новій команді?

– Зеленський і його штаб ведуть переговори з дуже широким колом. Всі мої колеги з «Майдану закордонних справ» входять у ті чи інші групи. Там є експерти з Інституту майбутнього. Тобто там присутня експертна спільнота дуже повно... Але якщо у команді Зеленського буде Медведчук, там не буде Богдана Яременка.

– Пані Дронова, Росія і Україна – як можна ситуацію поліпшити, якщо від України взагалі щось залежить? І завдяки чому міг би додати Петро Порошенко?

У програмі Зеленського ані Росія, ані агресор, або хоча б російська агресія зовсім не згадуються

Вірджинія Дронова: У програмі кандидата Зеленського ані Росія, ані агресор, або хоча б російська агресія зовсім не згадуються. Тобто не можемо напевно знати, якщо це навіть у програмі не зазначено. Чітко не показаний курс, що він на ЄС і НАТО, чи на якісь інші організації. Програма – це є наріжний документ кожного кандидата.

Всією діяльністю за 5 років Петро Порошенко абсолютно чітко підтвердив, що ми вже наблизилися (до вступу в ЄС – ред.), підписавши Угоду про асоціацію, почавши її виконувати, збільшивши товарооборот з ЄС, ввівши «безвіз».

Індекс сприйняття корупції в державі Україна станом на 2018 рік на найвищому рівні. Тобто корупція зараз на найменшому рівні в порівнянні з усіма попередніми роками, за які досліджувалася Україна, а це з 1998-го.

Незадовго до першого туру голосування була велика частина людей, які не визначилися. І електорат Зеленського не є постійним. Команда Петра Порошенка зможе переконати велику частину населення. Західні країни, з якими співпрацюємо, закликають до прагматизму, до «довіряй, але перевіряй». Поки що в резюме пана Зеленського перевірити немає чого.