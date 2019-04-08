Порошенко прийде на дебати на «Суспільному» 19 квітня – штаб

Президент України Петро Порошенко прийде на дебати на «Суспільному» 19 квітня, як це передбачено законом, та не виключено, що того ж дня він побуває і на «Олімпійському». Про це повідомив на брифінгу у Києві спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

«Президент візьме участь у дебатах 19 квітня, тому що цього вимагає закон. У законі не написано приходити на стадіон. У нормі закону написано, що передбачена участь у дебатах на Суспільному телебаченні… Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК «Олімпійський», але лише у тому разі, якщо він матиме вільний від виконання своїх обов'язків час», – зазначив Медведєв.

Він додав, що пропозиція Порошенка провести перші дебати з його опонентом Володимиром Зеленським 14 квітня на «Олімпійському», залишається в силі, та це не відміняє дебати 19-го.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що дебати з Порошенком відбудуться 19 квітня на НСК «Олімпійський».