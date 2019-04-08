Лукашенко: Я схильний думати, що ці вибори виграє Порошенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що президентські вибори в Україні виграє чинний глава держави Петро Порошенко. Про це він заявив у інтерв’ю агентству БЕЛТА.

«Ніхто там нічого не виграв. Після першого туру лідирує Зеленський, Порошенко від нього відстає. Як закінчиться другий тур, ніхто не наважиться передбачити. Я все-таки схильний думати, що ці президентські вибори виграє Порошенко», – зазначив президент Білорусі.

Він додав, що добре знає Порошенка, однак Володимира Зеленського бачив тільки в кіно і не знає його «як політика».

Лукашенко також додав, що не варто голосувати «проти» якогось кандидата.

«Нехай мене пробачать українці, але хочу їм сказати: якщо нема за кого голосувати, то і голосувати не варто. Навіщо голосувати за людину, у якій ти не впевнений, адже українці такий важкий політичний шлях пройшли за останні роки. Вони вже наїлися незрозумілих обіцянок Вони, вже багато разів ризикуючи, вірили політикам і їх підтримували. і весь час виходило навпаки», – наголосив президент Білорусі.

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня.