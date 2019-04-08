У команді Зеленського заявили, що він не буде здавати аналізи представникам WADA

У штабі кандидата у президенти України Володимира Зеленського заявили, що він не буде здавати аналізи представникам Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

«Якщо ми так часто будемо про це згадувати, то на будь-яку конференцію журналістів будуть пускати тільки після здачі аналізів – це вже повний абсурд. Були здані аналізи відповідно до чинного законодавства та процедури. Якщо в когось є сумнів щодо дійсності та махінацій, то звертайтеся до правоохоронних органів – нехай вони з’ясовують», – заявили у команді Зеленського.

Суперник Петра Порошенка на повторному голосуванні 21 квітня, комік і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 3 квітня висунув вимогу медичної експертизи обох кандидатів як передумову дебатів між ними, щоб «довести народові, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів». Порошенко погодився на заклик Зеленського провести такі дебати в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві і заявив, що чекає Зеленського для такого аналізу в медпункті НСК «Олімпійський» уже вранці 5 квітня. У штабі Зеленського у відповідь заявили, що не довіряютьдержавній лабораторії, і закликали Порошенка звернутися до «незалежної лабораторії».

Врешті вранці 5 квітня обидва кандидати здали аналізи в різних місцях: Порошенко на «Олімпійському», Зеленський у приватній лабораторії. При цьому чинний президент заявив, що виступає за внесення змін до законодавства України, щоб передбачити обов’язкову здачу аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин і алкоголю для кандидатів на посаду президента, «тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності в кандидата і майбутнього президента є питанням національної безпеки».

За лічені години було оголошено про перші попередні результати аналізів – відсутність психоактивних речовин у пробах обох кандидатів, і Порошенка, і Зеленського. Але фахівці звернули увагу, що для повноцінного аналізу необхідні принаймні дні чи й тижні, але не години.

У штабі Порошенка і серед його прихильників висловили сумніви в незаангажованості і професійності лабораторії, яку відвідав Зеленський: у її документах виявили значну кількість помилок і невідповідностей, а керівникові лабораторії пригадали політичні симпатії до Зеленського, відверто висловлювані ним і в українських засобах інформації, і на державному телебаченні Росії.

Відомий український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів пройти допінговий контроль у спеціалістів WADA. Його пропозицію підтримав президент Порошенко.

инне законодавство не зобов’язує кандидатів на посаду президента надавати медичні довідки.