Порошенко: я не стверджував, що Зеленський є наркоманом

Президент України і кандидат на цю посаду Петро Порошенко зазначив, що ніколи не називав свого опонента Володимира Зеленського залежним від наркотиків і був здивований його пропозиції зробити відповідні аналізи. Про це глава держави заявив у ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я не стверджую, що Володимир Зеленський є наркоманом. Не стверджую і не стверджував, бо я не маю для цього жодних підстав. Я наголошую на праві громадян України мати 100-відсоткові гарантії, що майбутній президент і майбутній Верховний головнокомандувач гарантовано не є залежним від наркотиків», – зазначив Порошенко.

Він додав, що інформація про те, що він нібито вживає алкоголь – «фейки російської пропаганди».

Суперник Петра Порошенка на повторному голосуванні 21 квітня, комік і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 3 квітня висунув вимогу медичної експертизи обох кандидатів як передумову дебатів між ними, щоб «довести народові, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів». Порошенко погодився на заклик Зеленського провести такі дебати в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві і заявив, що чекає Зеленського для такого аналізу в медпункті НСК «Олімпійський» уже вранці 5 квітня. У штабі Зеленського у відповідь заявили, що не довіряютьдержавній лабораторії, і закликали Порошенка звернутися до «незалежної лабораторії».

Врешті вранці 5 квітня обидва кандидати здали аналізи в різних місцях: Порошенко на «Олімпійському», Зеленський у приватній лабораторії. При цьому чинний президент заявив, що виступає за внесення змін до законодавства України, щоб передбачити обов’язкову здачу аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин і алкоголю для кандидатів на посаду президента, «тому що питання відсутності алкогольної чи наркотичної залежності в кандидата і майбутнього президента є питанням національної безпеки».

За лічені години було оголошено про перші попередні результати аналізів – відсутність психоактивних речовин у пробах обох кандидатів, і Порошенка, і Зеленського. Але фахівці звернули увагу, що для повноцінного аналізу необхідні принаймні дні чи й тижні, але не години.

У штабі Порошенка і серед його прихильників висловили сумніви в незаангажованості і професійності лабораторії, яку відвідав Зеленський: у її документах виявили значну кількість помилок і невідповідностей, а керівникові лабораторії пригадали політичні симпатії до Зеленського, відверто висловлювані ним і в українських засобах інформації, і на державному телебаченні Росії.

Відомий український боксер Володимир Кличко закликав кандидатів пройти допінговий контроль у спеціалістів WADA. Його пропозицію підтримав президент Порошенко. У штабі Зеленського заявили, що їх кандидат більше не буде здавати аналізи.

Чинне законодавство не зобов’язує кандидатів на посаду президента надавати медичні довідки.