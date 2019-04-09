У ЄС стурбовані виборами президента України (огляд преси)

«Газета по-українськи» розповідає, як західні політики та ЗМІ оцінюють результати першого туру президентських виборів в Україні. Зокрема, видання пише, що Євросоюз стурбований тим, що лідер президентської гонки в Україні – шоумен Володимир Зеленський поки що не продемонстрував досить ясно свій настрій на євроінтеграцію. Європейські офіційні особи говорять, що відчувають занепокоєння, чи зможе Зеленський протистояти Москві та зберегти проєвропейський курс України. Він ніколи не обіймав державних посад і розкривав мало подробиць щодо своїх планів із формування уряду й управління країною. Докладніше йдеться в статті «Слабкий лідер поверне Україну в сферу російського впливу».

Українцям загрожує реальне перезаснування кланового олігархату, попереджає експерт газети «День» головний редактор сайту NEWSru.ua, телеведуча​ Ольга Лень. Вона нагадує, що за останні п’ять років кілька олігархів були відсунуті від ухвалення рішень і їм кортить повернути свої позиції. До 2014 року існувало п’ять-шість кишень куди перекачувались державні кошти. Зараз цієї практики не існує. Не можна сказати, що крадіжки з державного бюджету геть припинилися, але це вже не ті схеми і не та система тотального грабунку, наголошує експерт. Заголовок статті – «Дебати: порядок денний».

Жоден із двох фаворитів перегонів не спроможеться покласти край кланово-кримінальній, напівфеодальній, глибоко архаїчній суспільній системі в Україні. Й величезною трагедією з непередбачуваними наслідками є те, що українці знову мусять обирати «менше з двох зол». І те, що виборча кампанія явно перетворюється на фарс, лише підтверджує сказане, переконаний дописувач газети «День» Ігор Синдюков. Він вважає, що українці не створять гідну демократичну Україну, поки не подолають хаос у головах – першопричину всіх їх поразок, блукань і криз. Той хаос, що його якомога глибше розпалюють та культивують недружні Україні сили всередині країни та за її межами. Українцям важко зберегти тверезість розуму. Один із варіантів позитивних дій – дуже уважно читати твори визначних мислителів ХХ століття.

«Україна не має права змарнувати шанс!» – у публікаії під таким заголовком газета «День» знайомить з поглядами американського письменника Гаррі Джейкобса. Він вважає, що Україна повинна дивитися в майбутнє і передбачити його, а не намагатися наздоганяти інші країни і надолужувати згаяне. «Не забувайте – ті, хто починають останніми, необов’язково приходять до фінішу останніми. У минулому розбудовувалися імперії, які досягали процвітання , але потім їх обходили ті, що прямували за ними. Тож той факт, що українці починають трошки пізніше, зовсім не означатиме, що вони прямуватимуть позаду», – наголошує Джейкобс.