Не може 45-мільйонна країна купувати кота в мішку – Порошенко

Громадяни України не можуть голосувати на президентських виборах за «віртуального» кандидата, не знаючи його позицій щодо ключових аспектів існування держави. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив президент України Петро Порошенко, який також є учасником виборчих перегонів. У другому турі виборів у боротьбі за головну посаду країни його опонентом є Володимир Зеленський.

«Не може 45-мільйонна країна купувати кота в мішку. Голосувати за людину, віртуальну, яку вона бачить лише по телебаченню, з фільму. Ви маєте право задати питання і на них отримати відповідь. Ви маєте право почути, яка позиція кандидата щодо ключових аспектів існування держави: безпека, зовнішня політика, права і свободи громадян, зовнішня політика, боротьба з корупцією, боротьба з олігархами. Це ваше право», – наголосив Порошенко в ефірі програми «Свобода слова».

Він також висловив свою позицію стосовно проведення дебатів на НСК «Олімпійський».

«Я точно вважаю, що стадіон є не найкраще місце для проведення дебатів. Чому? Бо це не шоу, не спектакль, не вистава, не спортивні змагання. Бо програє, якщо країна купить «кота в мішку», не той, хто займе друге місце, а програє велика нація, бо вона позбавляється майбутнього», – зазначив президент.

Порошенко додав, що погодився на дебати навіть на стадіоні, оскільки громадяни мають знати, за кого збираються голосувати.

Другий тур виборів президента України має відбутися 21 квітня.