Поліція готується гарантувати безпеку під час можливих дебатів на НСК «Олімпійський»

У Нацполіції повідомили, що готуються до гарантування публічного порядку та безпеки під час можливих дебатів на НСК «Олімпійський» між кандидатами у президенти України.

«Розстановку сил та засобів правоохоронців керівництво Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України обговорили сьогодні, 9 квітня, під час виїзної координаційної наради…Зокрема, правоохоронці обговорили кількість особового складу, яку необхідно буде залучити до гарантування безпеки. Також йшлося про взаємодію та координацію дій всіх підрозділів системи МВС, які братимуть участь в охороні публічного порядку», – йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив про готовність поліції гарантувати безпеку людей.

На сьогодні озвучені дві ймовірні дати дебатів між кандидатами у президенти України – 14 і 19 квітня.

Раніше президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський сказав, що зустріч має пройти 19 квітня. 8 квітня Петро Порошенко заявив, що готовий взяти участь у дебатах в обидві дати.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі…в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати у студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити витрати на них зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.