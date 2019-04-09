Порошенко: готовий брати участь у дебатах 14 і 19 квітня

Кандидат у президенти України, чинний голова держави Петро Порошенко заявляє, що готовий брати участь у дебатах 14 і 19 квітня.

«Я точно буду на дебатах: 14 і 19 квітня. Для того, щоб у вас було право обирати, за кого голосувати, отримавши повну інформацію, а не лише сценарій, намальований політтехнологами», – сказав Порошенко в програмі «Свобода слова» в ефірі телеканалу ICTV 8 квітня ввечері.

Раніше президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має пройти 19 квітня.

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Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися «між 19-ю та 22-ю годинами в прямому ефірі… в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України».

У Центральній виборчій комісії раніше звертали увагу на те, що саме такі дебати у студії НСТУ передбачені законом і відбуваються за рахунок коштів державного бюджету України, тоді як дебати на стадіоні можуть бути формою передвиборчої агітації, і кандидати мають оплатити витрати на них зі своїх фондів.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.