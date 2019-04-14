«Я не хочу мірятися роликами». Порошенко знову закликав Зеленського прийти на дебати

Президент України Петро Порошенко знову закликав свого опонента Володимира Зеленського прийти на дебати. Він додав, що це могло б припинити кампанію, яка розгорнулася в інтернеті.

«Стосовно відео роликів: я не хочу мірятися роликами. Я категоричний противник віртуальних кампанії. І для того щоб народна творчість (прихильників, – ред.) того чи іншого президента, чи незалежних креативних агенцій «зменшила свій запал», є єдиний інструмент – дебати. Прийди, розкажи, дай відповідь і все закінчиться. Якщо ти ховаєшся, мені це, не просто як президенту, як громадянину не подобається. Президент має бути реальний, а не віртуальний. Президент має бути сильний, бо я хочу знати, як країна буде захищена і я це, на жаль, побачити не можу», – зазначив президент.

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