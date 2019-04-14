У Порошенка сказали, за яких умов він може прийти на «Олімпійський» 19 квітня

Президент України Петро Порошенко готовий прийти на НСК «Олімпійський» 19 квітня. Про це «5 каналу» повідомив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

Він зазначив, що чинний президент може прийти на стадіон для дискусії зі своїм опонентом Володимиром Зеленським, якщо час зустрічі не збігатиметься з часом офіційних дебатів на «Суспільному».

«Якщо це будуть дебати, і дебати в той час, який не суперечитиме законодавству, то можна було б розглядати, як туди піти. Але оскільки вони призначені на той час, коли Порошенко за законом має бути на Суспільному телебаченні, як законослухняний громадянин, – Порошенко піде на суспільне ТБ, а законодавство мовить, що 19 числа мають відбутися дебати на «Суспільному», і жоден з кандидатів у президенти не має права проігнорувати вимогу закону», – пояснив Медведєв.

Петро Порошенко також пропонував Володимиру Зеленському зустрітися на стадіоні сьогодні о 14:00.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.