МВС про дебати: закликаємо штаби кандидатів утриматись від радикальних закликів

Міністерство внутрішніх справ України закликало штаб кандидатів у президенти утриматися від радикальних закликів проти опонентів задля уникнення провокацій.

«У разі, якщо дебати все ж таки пройдуть на НСК «Олімпійський», організатори та глядачі мають бути готові до посилених заходів безпеки та перевірок, а також заборони проносити зброю, навіть за наявності документів на неї, та інших предметів, що можуть бути небезпечні для оточуючих. Окрім цього, ми проведемо низку зустрічей із представниками обох штабів, аби «групи підтримки» кандидатів уникали образливих висловлювань і провокативних плакатів в бік опонентів», – сказав заступник голови МВС Сергій Яровий.

8 квітня Порошенко запросив свого опонента на виборах президента Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч на стадіоні має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.