«1+1» і Порошенко: чому стосунки між каналом та президентом вкотре привели до суду?

Після несподіваної появи кандидата у президенти та чинного голови держави Петра Порошенка в ефірі «1+1» і його резонансної телефонної розмови у програмі «Право на владу» зі своїм головним суперником на цьогорічних виборах Володимиром Зеленським, представники телеканалу заявили: подають на Порошенка у суд. Але за час цьогорічної президентської кампанії це не перший випадок, коли стосунки між «1+1» та чинним президентом переходять у юридичну площину.

«Не інакше як на позов до суду ви від нас заробили» – таку заяву гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко опублікував через кілька годин після завершення чергового випуску політичного ток-шоу «Право на владу», куди без запрошення прийшов Петро Порошенко, щоб запросити на дебати свого опонента Володимира Зеленського.

Підстави: «ганебне вторгнення на ефір приватної компанії, без запрошення, користуючись статусом голови держави»; «небажання йти з ефіру, попри ввічливі натяки ведучої зайняти крісло» та «багато слів і всі – повз реальні факти».

Утім, це не перший випадок, коли «1+1» під час президентської кампанії погрожує Петру Порошенку судом. Дещо раніше – 29 березня, напередодні першого туру, – гендиректор Ткаченко так само заявляв про наміри звернутись до суду.

«Ви чомусь вирішили, що журналісти на «плюсах» залякані. Буду вам вдячний, якщо наведете приклади. Наразі, якщо їх не буде, збираюсь подати проти вас позов до суду за маніпуляції громадською думкою та тиск на незалежні ЗМІ. Фактів у мене вдосталь», – пригрозив тоді Порошенку Ткаченко на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Підставою для цього посту стали слова чинного президента про те, що «залякані Коломойським працівники» «1+1» поширюють про нього «ріки безсоромної брехні» , а також його судовий позов щодо телеканалу за «систематичну брехню в особливо великих розмірах».

Під «систематичною брехнею» Порошенко мав на увазі, зокрема, сюжет «плюсів» про те, що він нібито «вбив рідного брата» (цю тему за кілька днів до «1+1» почали поширювати у російських ЗМІ).

«Я твердо переконаний, що червона лінія перейдена. Я ніколи не судився з журналістами. І зараз не збираюся цього робити. Я подав позов проти телеканалу, і це є елементом захисту Української держави від зазіхань найбільшого олігарха-втікача, який зараз сидить за кордоном і думає, що ниточками він буде управляти українськими маріонетками», – заявляв при цьому Порошенко.

Тим часом «1+1» це розцінили як «тиск».

«Така реакція кандидата у президенти у розпал виборчої кампанії ще раз свідчить про слабку та необґрунтовану позицію діючої влади. Розповсюдження такого роду заяв, які не мають конкретики та фактажу, із безґрунтовними звинуваченнями на адресу «1+1», свідчить про тиск на незалежні засоби масової інформації і свободу слова та є неприпустимими з боку діючого президента», – йшлося у повідомленні каналу.

Щодо нинішнього позову «1+1» проти Петра Порошенка, то в Адміністрації президента і та його виборчому штабі висловлювання гендиректора Ткаченка ще не коментували.

Сам президент заявляє, що приходив на «Право на владу» не як на ток-шоу, а для того, щоб запросити Володимира Зеленського на дебати, адже вони ніяк не можуть дійти згоди щодо дати та місця їхнього проведення.

Кінцевим бенефіціаром «1+1» є олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують з головним конкурентом Петра Порошенка на цьогорічних президентських виборах Володимиром Зеленським. Зокрема, відомо про те, що юрист Зеленського Андрій Богдан є особистим адвокатом Коломойського. Окрім того Зеленський за два роки 13 разів літав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.