Порошенко «увірвався» в ефір, «1+1» подасть в суд – Ткаченко

Генеральний директор «1+1» Олександр Ткаченко заявив, що ввечері 11 квітня президент України «увірвався в ефір без запрошення», і телеканал через це та інші факти позиватиметься до суду на Петра Порошенка.

«Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, приватної компанії (власником є олігарх Ігор Коломойський – ред.), без запрошення, користуючись статусом глави держави, і не збиралися йти, навіть, незважаючи на ввічливі натяки ведучої зайняти крісло в студії, і знову багато говорили, і все повз реальні факти, mais excusez moi, s’il vous plait, не інакше як на позов до суду від нас ви не заробили. Чекайте – в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу «1+1», – написав Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Ткаченко заявив, що у телеканалу не було іншого виходу, як пропустити Петра Порошенка, бо «статус президента ніхто не відміняв», хоча програма, в якій він виступив напередодні, раніше запрошувала його в ефір, додав Ткаченко.

«Право на владу» усі тижні виборчої кампанії запрошувало Петра Порошенка в ефір. У відповідь – мовчанка. Більше того, у відповідь заборона з боку людини, що стояла біля студії – Володимира Горковенка – представникам президента приходити до нас у студію», – заявив Ткаченко.

У Адміністрації президента і виборчому штабі Петра Порошенка ці висловлювання гендиректора «1+1» наразі не коментували.

Ввечері 11 квітня кандидат у президенти і чинний глава держави Петро Порошенко прибув на ефір програми «Право на владу» в студії каналу «1+1». Його присутність не була анонсована попередньо. Як пояснив сам Порошенко, він приїхав, щоб запросити на дебати свого опонента Володимира Зеленського. Пізніше той долучився до ефіру телефоном, але після нетривалої суперечки на тему дебатів зв’язок із ним обірвався – з технічних причин або з ініціативи самого Зеленського.