Медійники закликали Зеленського і Порошенка прийти на дебати 19 квітня

Представники українських медіаорганізацій закликали кандидатів, які вийшли до другого туру президентських виборів, взяти участь у теледебатах 19 квітня у студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

«Саме такі дебати за кошти державного бюджету передбачені статтею 62 Закону «Про вибори президента України». Шоу на «Олімпійському» стадіоні ми вітаємо як одну з можливих форм агітації кандидатами. Але воно не може замінити офіційних дебатів з чітко визначеними правилами їх проведення», – ідеться в заяві, поширеній медіаорганізаціями.

«Це буде останнім шансом для кандидатів окреслити плани на майбутнє та змістовно представити власне бачення розвитку країни. Будь-які аргументи щодо відмови участі в офіційних дебатах ми будемо вважати неприпустимими для демократичної держави», – вказано в спільному зверненні кількох організацій, серед яких Незалежна медійна рада, «Інтерньюз-Україна», «Детектор медіа», «Інститут масової інформації» та інші.

НСК «Олімпійський» у Києві раніше повідомив, що отримав заявки на проведення дебатів 14 і 19 квітня від обох кандидатів.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.