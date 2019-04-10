НСК «Олімпійський» отримав заявки на проведення дебатів 14 та 19 квітня

НСК «Олімпійський» у Києві отримав заявки на проведення дебатів 14 та 19 квітня.

«До НСК «Олімпійський» надійшли запити від уповноважених представників кандидатів на пост президента України щодо проведення дебатів. А саме від представника кандидата у президенти Порошенка Петра Олексійовича – на 14 та 19 квітня 2019 року та від представника кандидата у Президенти Зеленського Володимира Олександровича – на 19 квітня 2019 року», – заявили в адміністрації НСК.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має відбутися 19 квітня.

Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.