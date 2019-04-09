Зеленський і Порошенко не відрізняються суттєво – Фурса

Гості: Святослав Юраш, член передвиборчого штабу Володимира Зеленського; Сергій Фурса, інвестиційний банкір; Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг»

Результати першого туру президентських виборів показали відсутність протистояння сходу і заходу України. ЦВК, підрахувавши всі голоси під час першого туру, констатувала, що Володимир Зеленський переміг у більшості областей України і у Києві. А що показує виборча кампанія перед другим туром голосування?

Олександр Лащенко: Пане Фурса, Зеленський у першому турі переміг у майже всіх областях, крім Івано-Франківщини, де перемогла Юлія Тимошенко, Львівської і Тернопільської областей, де переміг Петро Порошенко, а також Луганської і Донецької областей, де взяв гору Юрій Бойко. Оце протистояння, те, як ведеться передвиборча кампанія на сьогодні – це розколює країну, а чи тут, скоріше, таке свято демократії і єднання певне?

Я не думаю, що це вибори, які розколюють країну по ознаці, наприклад, території. Це скоріше, якщо є цей розкол у другому турі, емоційне проти раціонального

​Сергій Фурса: Ці вибори дійсно найбільш демократичні, які ми бачили. Тому що ми навіть застосування адмінресурсу не бачимо. Я не думаю, що це вибори, які розколюють країну по ознаці, наприклад, території.

Це скоріше, якщо є цей розкол у другому турі, емоційне проти раціонального. Отут велика різниця між прихильниками одного і іншого кандидата. Тобто емоційна реакція, яка цілком зрозуміла після тих обіцянок, які не виконав Порошенко, і тієї корупції, яка залишилася. Емоційна сторона каже: бачу все, що завгодно, тільки не Порошенка. Раціональна каже: добре, Порошенко дійсно не такий добрий, але давайте зрозуміємо, що буде після, якщо є великі ризики, то давайте не будемо цього робити.

На «сорти» не ділять, я поки що не бачу. Навіть біг-борди Порошенка проти Путіна – це вже позиціонування для парламентської кампанії.

– Пане Юраш, яке ваше бачення того, як ведеться виборча кампанія саме перед другим туром? Така гострота, такий, можна сказати, батл – це крок до розколу країни?

Святослав Юраш: Лише зі сторони діючого президента, який всіляко моделює і в риториці своїх колег і своєї «сім’ї» це питання як протистояння проти всіх, хто підтримує Путіна, що відсоток, який підтримав його опонентів, потім буде за Путіна. Таким чином хоче показати всій країні і всьому світу, що він зараз єдиний гарант, єдина безпечна сторона для України. Що не так.

По зв’язках Коломойський-Зеленський – це спекуляції, кон’юнктура, зав’язки хтось когось бачив колись. Для мене тріумвірат Порошенко-Ахметов-Медведчук нічим не задовольняє

Я сам прийшов до цієї кампанії з емоційної сторони. Я Майданом створений. 5 років пройшло з Майдану і бачимо, як одна «сім’я» замінилася іншою «сім’єю». Я знайшов (у Зеленського – ред.) багато чого раціонального. Зараз те, що я бачив по зв’язках Коломойський-Зеленський – це спекуляції, кон’юнктура, зав’язки хтось когось бачив колись. Для мене тріумвірат Порошенко-Ахметов-Медведчук нічим не задовольняє більше.

– Пане Фурса, а ви не вбачаєте залежності? І ще: Петро Порошенко робить висновки після першого туру чи ні?

Сергій Фурса: Я бачу абсолютну залежність. По-перше, навколо Зеленського телеканал «1+1», який просуває його всіма силами, охоронці Коломойського, гроші Коломойського. Учора Бігус показав навіть Андрія Богдана, який фактично керує кампанією Зеленського. Я бачу дуже багато Коломойського. І це найбільший ризик насправді.

Стиль олігархату, який є у Коломойського, деструктивний. І вже бачили заяву, де він бажає виставити рахунок державі на 2 мільярди доларів

Всім подобаються заклики «Давайте боротися з корупцією!», але боротися з корупцією під її керівництвом дуже важко. Саме тому я не вбачаю потенційних добрих наслідків цих виборів. Переміг би Порошенко чи переміг би Зеленський – немає варіанту, де стане краще. Але тут – Аваков і Коломойський, а там – Кононенко і Свинарчук. Бачимо, як зараз розписується в любові одне одному Зеленський і Аваков. Там одні люди, а там – інші. І вони не відрізняються суттєво одне від одного. Тому я бачу змін, як можна прийти і відразу боротися з корупцією.

Націоналізація «ПриватБанку» була важливою частиною програми з МВФ. Тому небезпечно те, що зараз робить Коломойський

Порошенко на 95% такий самий, як Коломойський – вони завжди домовляться. Але все ж таки для економіки України такий стиль олігархату, який є у Коломойського, деструктивний. І вже бачили заяву, де він бажає виставити рахунок державі на 2 мільярди доларів. Якщо ми додамо ще 5 мільярдів, які він винен і які точно не повертатиме у позитивному для себе разі, то тільки це коштуватиме країні 7 мільярдів!

Тоді було два виходи: або націоналізація, або ліквідація («ПриватБанку» – ред.). Ліквідація зруйнувала б і банківську систему, і курс гривні зараз був би зовсім не 27. Націоналізація «ПриватБанку» була важливою частиною програми з МВФ. Тому небезпечно те, що зараз робить Коломойський. Не тільки тому, що забере наші з вами гроші, а тому, що може зруйнувати співпрацю з МВФ.

Заслуга Порошенка в тому, що він розуміє, що нікуди не подінеться без МВФ. Я не впевнений, що Зеленський це також розуміє

Порошенко другого терміну буде не кращий, ніж Порошенко першого терміну. Людська природа не змінюється. А питання в тому, що ми «на зло бабусі хочемо відморозити вуха».

Через те, що Порошенко поганий, давайте приведемо країну до економічної кризи – ось це мене лякає найбільш за все. (Вибір «між гіршим і дуже поганим» – ред.), так.

Проблема загалом в українському суспільстві – такі швидкі зміни дуже важкі, ментально важкі, суспільство нормально сприймає корупцію на своєму рівні.

Той самий Курт Волкер, МВФ, ЄС постійно наголошують, що за останніх 5 років було зроблено більше, ніж за останніх 20

За останніх 5 років у нас вперше адекватна економічна політика під тиском МВФ. Заслуга Порошенка в тому, що він розуміє, що нікуди не подінеться без МВФ. Я не впевнений, що Зеленський це також розуміє. Я не впевнений, що коли у Зеленського буде вибір між програмою МВФ і Коломойським, він вибере програму МВФ. І в програмі Зеленського – амністія капіталу і податок на виведення капіталу, що прямо суперечить програмі МВФ.

Звісно, кредит довіри зменшується. Він не безмежний, але той самий Курт Волкер, МВФ, ЄС постійно наголошують, що за останніх 5 років було зроблено більше, ніж за останніх 20. Тому, коли ми кажемо, що нічого не відбувається – це неправда. Коли кажемо про зубожіння, а у нас останніх 3 роки суттєве зростання економіки і доходів населення!

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Команда Зеленського зробить все, щоб дебати не відбулися

Уникає дебатів, тому що Зеленський воліє не займати позицію по будь-якому питанню. Команда Зеленського намагається перетворити на фарс саму ідею дебатів.

Базова ідея дебатів – має вийти дві людини у студії «Суспільного», щоб люди почули позицію, щоб почули, як в прямому ефірі може зв’язати два слова Зеленський чи не може. Найбільший мій сумнів – це його компетенція. Зараз дата міняється. Команда Зеленського (повірте мені!) зробить все, щоб дебати не відбулися.

Наша – одна-єдина кампанія в цій гонці оголосила бажання створити ринок землі. Вільна відкрита економіка в Україні не є тяжкою пропозицією

​Святослав Юраш: Ми бачилися з МВФ, була прекрасна бесіда. Всі все зрозуміли, погодилися і рухаємося далі. Наша економічна програма абсолютно ринкова. Айварас Абромавичус, Данилюк – це люди, які в нас в орбіті. Наша – одна-єдина кампанія в цій гонці оголосила бажання створити ринок землі. Вільна відкрита економіка в Україні не є тяжкою пропозицією.

ЦВК вчора сказала (стосовно дебатів кандидатів у президенти України – ред.), що число 19-е і тільки. Де і в якому форматі – визначається.

– Пане Мисів, вибори 2019 року – схід і захід знову разом, якщо аналізувати результати першого туру голосування?

Любомир Мисів: Володимир Зеленський переміг у більшості регіонів України. Таким чином здається, що об’єднав усю країну в єдине ціле. Якщо говорити мовою соціології, то тут проглядається наступний тренд. Зеленському вдалося осідали тренд змін, запит, який існував у суспільстві. Близько 70% респондентів очікують на зміни.

Проросійські ідеологічні маркери вже не працюють з початку російської агресії. Суспільство вимагає проєвропейського курсу

Якщо говорити про теми, які спробували підняти у деяких виборчих штабах, то вони працюють виключно на невелику частину електорату. Проросійські ідеологічні маркери вже не працюють з початку російської агресії. На сьогодні запит змінився. Суспільство вимагає і проєвропейського курсу, схильне до того, щоб українська мова була єдиною державною мовою. Йде тотальна підтримка людей. Ці теми додають певних плюсів, але не зачіпають більшості електорату. Тому це є певна помилка.