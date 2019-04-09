Коломойський через суд вимагає повернути йому акції «Приватбанку» – ЗМІ

Господарський суд Києва 9 квітня отримав заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій «Приватбанку», повідомляє видання «Економічнна правда».

За інформацією видання, 9 квітня суд прийняв до розгляду заяву про зміну предмета позову.

Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. доповнили свій позов новими вимогами до України про повернення кожному з них пакету акцій «Приватбанку», пише «Економічна правда».

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій «Приватбанку», Triantal Investments Ltd – 16,5748% акцій.

«Приватбанк» та Господарський суд Києва на прохання Радіо Свобода не підтвердили, але й не заперечили цю інформацію.

Сам Коломойський заявляв: «Мені не потрібен «Приватбанк». Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.