Які запитання здатні вивести кандидатів з рівноваги? Думки читачів перед дебатами

Яке запитання на можливих дебатах могло би вивести з рівноваги кандидата? Під час одного з ефірів програми «Ньюзрум» Радіо Свобода збирало думки на цю тему у глядачів. З часом в коментарях назбиралося чимало відповідей і частина з них саме з пропозиціями конкретних запитань.

Більшість, все ж таки, це сварки між прихильниками різних кандидатів. Але якщо відібрати конкретні пропозиції, відсіяти агресію, тролінг та принизливі коментарі, то отримуємо наступну картину:

– переважна кількість запитань адресовані до Володимира Зеленського (можливо, через нечасті його інтерв’ю в медіа);

– в мережі YouTube коментарів більше, але під трансляцією в Facebook більше відповідей по суті і менше мови ненависті;

– є жартівливі запитання, але чимало стратегічних та серйозних;

– чимало коментарів із абсолютно однаковим текстом від різних користувачів, профілі яких мають ознаки ботів (несправжніх користувачів).

Тож глядачі програми Радіо Свобода «Ньюзрум» хочуть почути від кандидатів відповіді на наступні запитання (формулювання питань ми залишили оригінальним, деякі лише переклали на українську і підправили граматику та пунктуацію, аби не дратувати читачів)

До Петра Порошенка:

– Звідки в голови «Нафтогазу» зарплата у 2 мільйони?

– Скільки статей Конституції не порушуються в Україні?

– В офіційній біографії Петра Порошенка є такий запис: «Образование высшее: 1982-1989 – Киевский университет им.Т.Шевченко. Факультет международных отношений и международного права, специализация: международные экономические отношения». Питання: чому у 1984 році він пішов служити до радянської армії, коли студенти вишу не призивались до лав радянської армії, а в університеті була військова кафедра?

– «Коли вибачиться перед Шарієм?» – таке питання виведе кандидата з себе, переконаний глядач.

– Чому ви боїтеся Юлі Володимирівни, як чорт ладану? У 2014 не прийшли на дебати, а сьогодні кажете про неповагу до Юлії Тимошенко?

– Хто вже сидить за корупцію?

– Чого не судите Медведчука і Бойка за державну зраду？

– Хто заважав гаранту Порошенку і його уряду вивести економіку України з кризи?.

​До Володимира Зеленського:

– Коли пересяде на велосипед?

– Чому не вивчив мову кандидат в президенти Зеленський?

– Чому здавав лише кров і лише в одній клініці?

– Якщо Кадиров захопить його дружину та дітей та дасть йому 24 години, щоб забути про Крим, Донбас...здати Україну, які його дії?﻿

– В своєму інтерв’ю у Гордона, на питання як зупинити війну, він (Зеленський – ред) сказав, що потрібно говорити із Путіним: «Хай напишуть свої умови, ми – свої і десь посередині зійдемося». Умови Росії ми знаємо. Питання – які умови ви напишете для Росії і де та середина, на якій ви хочете зійтися.

– Якщо Коломойський і його команда скаже: «Ось так треба!». Ви зробите по-своєму?

– Чому, коли з’ясували перший раз, що Зеленський має бізнес в Росії, він сказав, що вже припинив бізнес в Росії, але насправді він припинив бізнес тільки згодом, коли вияснили, що він так і не припинив?

– Чи готовий обіцяти захист лоукостерам, якщо стане президентом?

– Чи посадить Зеленський Коломойського?!

– Чому Зеленський не призивався в АТО?

– Якщо Зеленський стане президентом, то чи судитиме він Бойка і Медведчука за державну зраду, і чи вважає він їхню позицію щодо агресора державною зрадою?

– Питання щодо плану імплементації передвиборчої програми. Якими ресурсами це буде зроблено? Які проблеми конкретні вирішує програма?

​До обох кандидатів

– Ви готові скласти ЗНО з української?

– Назвіть прізвища полонених моряків.....﻿

– Що робить вас українцем?﻿

– Чи боїтесь ви, що вас буде люто ненавидіти народ України?

– До Порошенка: чому нічого не робите із казино на кожному кроці у вигляді лото? До Зеленського: що будете з ними робити?

– Чи готові кандидати на посаду президента України вибудувати систему управління, в якій Україна буде розвиватись незалежно від прізвища президента. Якщо готові, то скільки часу їм для цього потрібно?

– Чи можете ви гарантувати, що у разі перемоги на виборах, до кінця повноважень наступного президента зможете вивести Україну до економічного рівня хоча би Польщі?﻿

– Чи зможуть кандидати в президенти поставити підписи під списками обіцяного, щоб у випадку невиконання на них можна було б подати в суд?

– Джерела фінансування обіцяного і очікуваний з того прибуток?﻿

– Цікаво, як кандидати бачать Україну за 2 роки... І який реальний курс України буде при їхньому керуванні Україною?

– Україні потрібен мир, чи мир через перемогу?

– Як буде вирішуватись питання до іпотечних кредитів, які стали проблемними у 2014 році через зростання курсу долара?

– Чи готові вони прожити 1 день на мінімальну пенсію, розділену на 31, і 1 день на мінімальну зарплату, розділену на 31, та прокормити сім’ю з трьох людей?

– Питання, чи вважають Росію агресором, як збираються найскоріше звільнити країну від агресора, щоб наші хлопці і дівчата повернулись скоріше. Повернути Крим. І на рахунок нашої мови рідної.

​«Ліричні» питання

– До Порошенка: чи зможете ви замінити Зеленського у «Вечірньому Києві», поки він буде президентом?

– Чи буде «Вечірній квартал» тролити Зеленського, у випадку його перемоги?

– Чи готові кандидати пройти обстеження на детекторі брехні?

– Скільки коштує кіло сала, літр молока і буханка хліба?

– Обидва кандидати використовують у своїй лексиці слово «мужик». Прохання, щоб кожен з них роз'яснив значення цього слова в українській мові.

– Чи можна розцінювати фразу з пісні «на животу набью тату «слуга народа» як передвиборчу обіцянку?

Це питання, які на думку людей могли би вивести з рівноваги кандидатів та на які людям цікаво було б почути відповіді.

Кандидатам пропонуємо не чекати дебатів, а відповідати людям у зручний для них спосіб на будь-яких майданчиках, бо виборцям це цікаво.

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