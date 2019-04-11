Порошенко приїхав до студії «1+1», щоб запросити Зеленського на дебати

Кандидат у президенти і чинний президент Петро Порошенко навідався на ефір програми «Право на владу» в студії каналу «1+1». Його присутність не була анонсована попередньо. Як пояснив сам Порошенко, він приїхав, щоб запросити на дебати свого опонента Володимира Зеленського.

«Я сьогодні приїхав, тому що твердо переконаний, що мають відбутися дебати. Я сьогодні приїхав для того, щоб запросити Володимира Олександровича», – сказав Порошенко.

Зеленський підключився до ефіру телефоном і заявив, що не може прибути до студії, оскільки перебуває в Парижі, де готується до зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Пан Петро Олексійович Порошенко знає прекрасно, що я зараз перебуваю в Парижі, у Франції, тому що його прекрасні автомобілі Служби безпеки України мене туди супроводжували, до аеропорту. Ця інформація вам відома», – сказав Зеленський.

Він також повторив свою попередню вимогу – щоб дебати відбулися 19 квітня на стадіоні «Олімпійський».

«19 числа на НСК «Олімпійський», я запросив пана Порошенка на дебати. Він сказав: стадіон, так стадіон, і прийняв ці умови. Я, звісно, попросив, щоб мене називали Володимиром Олександровичем, або Володимиром, а не бидлом, наркоманом і так далі, ну скажімо так, це трошки продовжується, але нічого страшного, ми люди прості, можемо це прийняти», – зазначив кандидат.

Натомість Порошенко запевнив, що не цікавиться пересуваннями свого опонента, а до студії приїхав, аби озвучити своє попереднє запрошення: провести дебати 14 квітня на «Олімпійському».

Після нетривалої суперечки Зеленський завершив розмову, однак Порошенко повторив свою пропозицію.

«Наголошую, не треба ховатися, ні від журналістів, тим більше, що тут присутні представники його (Зеленського – ред.) штабу, ні від дебатів, ні від народу. 19 числа, я наголошую, о 20 годині я буду в студії Суспільного мовлення. Бо це є обов’язок, а не право кандидата. І пан Зеленський, Володимир Олександрович, може продемонструвати свою повагу до українського закону і продовжити ті дебати, які ми почнемо 14-го, він буде мати всі можливості 19-го у студії телебачення», – сказав Порошенко.

11 квітня голова правління Суспільного мовника Зураб Аласанія заявив, що запропонований штабом Зеленського формат дебатів через телеміст суперечить законодавству.

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Напередодні у виборчому штабі Петра Порошенка заявили про запрошення для Зеленського прийти на дебати на НСК «Олімпійський» 14 квітня о 14:14, вказавши, що Порошенко буде і на дебатах на «Суспільному» 19 квітня. Речник штабу Порошенка Олег Медведєв зазначив, що чинний глава держави може прибути на стадіон і 19 квітня, як пропонує Зеленський, але тільки не в той час, коли плануються дебати на «Суспільному».

НСК «Олімпійський» у Києві раніше повідомив, що отримав заявки на проведення дебатів 14 і 19 квітня від обох кандидатів.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

8 квітня президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – 14 квітня. У відповідь Зеленський заявив, що зустріч має відбутися 19 квітня.

Голова НСТУ Зураб Аласанія заявляв, що офіційні, передбачені відповідною статтею закону про вибори президента дебати не можуть пройти на національному спортивному комплексі «Олімпійський» увечері 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.