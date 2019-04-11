«Це неправда» – екс-партнер Зеленського про вживання наркотиків

Колишній учасник студії «Квартал-95» Денис Манжосов заявив 11 квітня в ефірі телеканалу «Прямий», що ніколи не бачив вживання наркотиків кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

«Це неправда. Це дурість, висмоктана з пальця», – сказав Манжосов у програмі журналіста Матвія Ганапольського.

Суперник Петра Порошенка на повторному голосуванні 21 квітня, комік і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 3 квітня висунув вимогу медичної експертизи обох кандидатів як передумову дебатів між ними, щоб «довести народові, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів».

Порошенко погодився на заклик Зеленського провести такі дебати в Національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві і заявив, що чекає Зеленського для такого аналізу в медпункті НСК «Олімпійський» вранці 5 квітня. У штабі Зеленського у відповідь заявили, що не довіряють державній лабораторії, і закликали Порошенка звернутися до «незалежної лабораторії».

Врешті вранці 5 квітня обидва кандидати здали аналізи в різних місцях: Порошенко на «Олімпійському», Зеленський у приватній лабораторії.

За лічені години було оголошено про перші попередні результати аналізів – відсутність психоактивних речовин у пробах обох кандидатів, і Порошенка, і Зеленського. Але фахівці звернули увагу, що для повноцінного аналізу необхідні принаймні дні чи й тижні, але не години.

У штабі Порошенка і серед його прихильників висловили сумніви в незаангажованості і професійності лабораторії, яку відвідав Зеленський: у її документах виявили значну кількість помилок і невідповідностей, а керівникові лабораторії пригадали політичні симпатії до Зеленського, висловлювані ним і в українських засобах інформації, і на державному телебаченні Росії.

Чинне законодавство не зобов’язує кандидатів на посаду президента надавати медичні довідки.