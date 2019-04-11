Екс-партнер Зеленського зник із запланованої прес-конференції – «Українські новини»

Колишній учасник студії «Квартал-95» Денис Манжосов не провів прес-конференцію в приміщенні інформаційного агентства «Українські новини», повідомив директор агентства Денис Іванеско.

Прес-конференція була запланована на 15:30 11 квітня, однак, за словами Іванеска, Манжосов після прибуття до прес-центру вийшов на вулицю, сів у невстановлену машину і поїхав.

«Організатори повідомили нам, що пан Манжосов прибув до зали десь за годину до прес-конференції, його бачили деякі журналісти й одна з наших працівниць. Потім він вийшов у двір перекурити, пізніше сів у таксі або якусь іншу машину і поїхав. Організатори прес-конференції, які орендували у нас зал на годину, не можуть із ним зв’язатися», – сказав журналістам директор агентства.

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Також у час, коли мала відбутися зустріч Манжосова із журналістами, з’явилися повідомлення про мінування прес-центру, однак, за словами Іванеска, це не вплинуло на роботу агентства.

Прес-конференція, анонсована на 11 квітня, мала назву «ЗаЗеркалля – як і чому розійшлися шляхи кращих друзів дитинства, партнерів по КВК та студії «95 Квартал» Володимира Зеленського та Дениса Манжосова». Згідно з анонсом, Манжосов мав розповісти про 30-річну дружбу з кандидатом у президенти Володимиром Зеленську, спільну роботу з ним у КВК, створення «Студії Квартал 95» та причини розриву співпраці.

Манжосов пішов зі студії на початку 2013 року. Причини його конфлікту з колективом «Кварталу 95» невідомі досі.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.