Президент СКУ пояснив, чому українці за кордоном і в Україні проголосували по-різному

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод висловив свою думку щодо того, чому в першому турі виборів президента голосування громадян в Україні та за її межами принесло різні результати.

«Більшість українців, які голосували за кордоном, розуміють, що обов’язки президента України насамперед зосереджені у сферах оборони, безпеки та зовнішньої політики. Вони також розуміють, що українці незадоволені швидкістю впровадження реформ в Україні, за які відповідає парламент і уряд України, а не президент», – відзначив Ґрод.

«Ми всі разом протягом минулих п’яти років наполегливо працювали над консолідацією міжнародної підтримки України та збереженням санкцій проти Росії. Все, що було досягнуто, може зникнути дуже швидко», – попередив президент СКУ і нагадав, що українці цього року голосуватимуть двічі – «21 квітня, щоб обрати президента, який найкращим чином відповідатиме за оборону, безпеку та зовнішню політику країни, а потім 27 жовтня, щоб обрати найкращу політичну партію та депутатів для формування уряду і визначення економічного та інших напрямків внутрішньої політики».

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Водночас у закордонному виборчому окрузі Порошенко набрав 38,93% голосів виборців, а Володимир Зеленський – 26,01%. Другий тур відбудеться 21 квітня.