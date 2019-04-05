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05 Квітень 2019, Київ 18:25
Новини | Політика

ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування усіх 199 виборчих округів

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня

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Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій усіх 199 територіальних виборчих округів та оголосила протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 2 територіальних виборчих округів: № 127 (Миколаївська область), № 186 (Херсонська область). Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою «Уточнений» окружним виборчим комісіям ТВО № 75, 98, 128 до 6 квітня 2019 року включно. Також Комісія прийняла протоколи з поміткою «Уточнений» окружних виборчих комісій ТВО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190», – йдеться в повідомленні.

Центральна виборча комісія України
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Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що офіційні результати першого туру виборів в Україні можуть бути встановлені 7 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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