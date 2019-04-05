ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування усіх 199 виборчих округів

Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій усіх 199 територіальних виборчих округів та оголосила протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК.

«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 2 територіальних виборчих округів: № 127 (Миколаївська область), № 186 (Херсонська область). Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою «Уточнений» окружним виборчим комісіям ТВО № 75, 98, 128 до 6 квітня 2019 року включно. Також Комісія прийняла протоколи з поміткою «Уточнений» окружних виборчих комісій ТВО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190», – йдеться в повідомленні.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що офіційні результати першого туру виборів в Україні можуть бути встановлені 7 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.