ЦВК залишилося прийняти протоколи 2 ОВК до оголошення офіційних результатів виборів

Центральна виборча комісія для оголошення офіційних результатів голосування в першому турі виборів президента України має прийняти та оголосити дані протоколів ще двох окружних виборчих комісій. Про це свідчить оприлюднене 5 квітня повідомлення ЦВК.

«Після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою «Уточнений» окружній виборчій комісії ТВО № 92 до 5 квітня 2019 року включно, а ОВК ТВО № 59, 65, 73, 99, 141, 206 – до 6 квітня 2019 року включно», – ідеться в повідомленні.

«Станом на 5 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів», – вказують у ЦВК.

Всього на виборах президента України утворено 199 територіальних виборчих округів.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.