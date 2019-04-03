ЦВК прийняла протокол з округу на Донеччині, де заявляли про 9-кратну фальсифікацію на дільниці

Центральна виборча комісія України прийняла протокол з округу №60 у Волновасі Донецької області. 2 квітня поліція почала перевіряти цей округ на предмет фальсифікації.

Голова комісії територіального виборчого округу №60 Севідж Борзенкова заявила, що дізалася про цю ситуацію вже по дорозі до ЦВК.

«Ми вже пояснювали щойно, що всі протоколи приймалися відповідно до законодавства, підписувались спостеріагачами на ДВК. Коли ми у себе вносили дані до бази «Вибори», всі присутні – спостерігачі, довірені особи, члени комісії – мали змогу піднятися до нашого системного адміністратора і стежили за тим, як все, що диктувалося з паперового протоколу системному адміністратору, вносилося до бази», – сказала Борзенкова.

Після здачі протоколу у ЦВК дані збіглися з інформацією електронної системи.

«Усе збігається, до нас не надійшло жодної скарги. Жодної окремої думки до протоколу не було», – сказала член комісії Ірина Жежер.

Ввечері 2 квітня поліція Донецької області повідомила, що перевіряє заяву про фальсифікацію на 60-у окрузі з центром у Волновасі. У поліції повідомили Радіо Донбас.Реалії (проект Радіо Свобода), що скарга надійшла від члена комісії.

«За їхніми словами, дані, передані в Центральну виборчу комісію, за розподілом голосів між кандидатами в президенти України не збігалися з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ЦВК. Вони помітили, звірили дані з сайтом, і різниця на користь одного з кандидатів була збільшена в дев'ять разів», – повідомила спікер поліції області Іванна Ященко.

У громадянській мережі «Опора» заявляють, що справді виявили значну невідповідність між даними протоколу про підрахунок голосів на одній з виборчих дільниць 60-го округу та відомостями, зазначеними на сайті ЦВК. На цій виборчий дільниці спостерігач був присутній особисто.

За інформацією «Опори», у виборчому окрузі №60 Донецької області розпочате досудове розслідування щодо двох виборчих дільниць. Також можуть бути відкриті провадження щодо інших шістьох виборчих дільниць, наразі правоохоронці вивчають матеріали.

В окрузі лідирує Юрій Бойко (35,7%), другим іде Володимир Зеленський (23,75%), третім – Петро Порошенко (19%).