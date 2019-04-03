ЦВК закінчує підрахунок голосів на виборах президента: 99,88% пораховано

Центральна виборча комісія опрацювала 99,88% протоколів на виборах президента України.
За цими даними, у першому турі виборів продовжує лідирувати Володимир Зеленський. Він набирає 30,23% голосів виборців.
На другому місці – Петро Порошенко – 15,95%.
Далі йдуть Юлія Тимошенко – 13,39%, Юрій Бойко – 11,67%, Анатолій Гриценко – 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%, Олег Ляшко – 5,47%.
Загалом по Україні в голосуванні взяли участь 18 871 935 виборців.
Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.
Центральна виборча комісія має оголосити офіційні остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.
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