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03 Квітень 2019, Київ 06:43
Новини | Політика

ЦВК закінчує підрахунок голосів на виборах президента: 99,88% пораховано

Загалом по Україні в голосуванні взяли участь 18 871 935 виборців, свідчать дані ЦВК

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Центральна виборча комісія опрацювала 99,88% протоколів на виборах президента України.

За цими даними, у першому турі виборів продовжує лідирувати Володимир Зеленський. Він набирає 30,23% голосів виборців.

На другому місці – Петро Порошенко – 15,95%.

Далі йдуть Юлія Тимошенко – 13,39%, Юрій Бойко – 11,67%, Анатолій Гриценко – 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%, Олег Ляшко – 5,47%.

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Загалом по Україні в голосуванні взяли участь 18 871 935 виборців.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити офіційні остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Міжнародні спостерігачі висловилися про українські вибори – відео
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Міжнародні спостерігачі висловилися про українські вибори – відео

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