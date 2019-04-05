ЦВК: офіційні результати виборів можуть оголосити 7 квітня

Офіційні результати першого туру виборів в Україні можуть бути встановлені 7 квітня, заявляють у Центральній виборчій комісії.

«Сподіваємося, що за завтрашній день ми зробимо практично всі процедури для того, щоб післязавтра встановити результати виборів. Але наголошую: це попередня інформація», – сказав 5 квітня заступник голови ЦВК Євген Радченко.

На даний час ЦВК прийняла 197 зі 199 протоколів від окружних комісій. Протоколи від ще двох окружкомів мають надійти сьогодні.

За законом, Центрвиборчком має встановити остаточні результати голосування до 10 квітня.

21 квітня має відбутися другий тур виборів.

Згідно з попередніми даними ЦВК, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів, і Петро Порошенко (15,95%).