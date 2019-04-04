Шанси Порошенка перемогти у другому турі

Гості програми «Ваша Свобода»: Дмитро Васильєв, політичний консультант; Олександр Доній, народний депутат України VI-VII скликань

Понад 14% – стільки становить розрив між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком перед другим туром президентських виборів. Такий розрив був після першого туру рівно 20 років тому, під час президентських виборів, коли Леонід Кучма розгромив комуніста Петра Симоненка. У другому турі тоді Кучма збільшив розрив зі своїм опонентом.

​Олександр Лащенко: Зеленський підтвердив свою готовність взяти участь у дебатах. При чому, не в студії «Суспільного», принаймні поки що, а на стадіоні. Петро Порошенко прийняв «кинуту рукавичку», висловивши готовність взяти участь в дебатах у тому числі на стадіоні. Хоча при цьому Порошенко нагадав, що, за законом про вибори, дебати обов’язково мають відбутися перед другим туром президентських виборів, але в ефірі «Суспільного», тобто 29 квітня. Один із представників команди Порошенка Олег Медведєв дав брифінг. При цьому навіть йшлося про медобстеження. Тобто одна з вимог, якщо її так назвати, Зеленського прийнята Порошенком, пане Васильєв?

Це будуть не ті теледебати, які прописані в процедурі проведення теледебатів для президентів

​Дмитро Васильєв: Є зустрічна пропозиція від речника штабу Порошенка. Він сказав, що завтра о дев’ятій ранку президент очікуватиме Зеленського в медпункті «Олімпійського». І це буде перевірка на дві речі – вживання наркотиків і алкоголю.

Є постанова ЦВК, яка дуже чітко прописує, де і коли мають відбуватися дебати, навіть прописана адреса «Суспільного телебачення», що кандидати мають прийти за півгодини до початку трансляції, мають бути в кімнаті одні, без жодного свого представника... Те, що запропонував Зеленський, і на що відреагував президент Порошенко, думаю, що це будуть не ті теледебати, які прописані в процедурі проведення теледебатів для президентів.Це може бути шоу, де всій країні можуть бути представлені дві позиції, дві людини, зрештою, думаю, і дві команди.

– Пане Васильєв, не виявиться так, що замість того, щоб виборці почули тези виборчих програм кандидатів у президенти, як вирішувати складні проблеми війни, корупції, це перетвориться, судячи з того, що зараз відбувається, на якийсь перформанс, продовження фільму, перепрошую «Слуга народу»?

Президент зробив величезні кроки, щоб забезпечити інтереси збереження і розвитку української мови

​Дмитро Васильєв: Це буде перформанс. Але це вже не буде схоже на «Слугу народу», бо це не буде відеозапис, це не будуть дублі декількох чи одного кадру. У Зеленського і в Порошенка не буде жодної можливості якимось чином грати чи підігравати. Це буде жива розмова по встановлених правилах з прямою трансляцією. Там не буде жодної можливості якимось чином втекти від камери. Інша справа, що далі мають відбутися теледебати за тими правилами, які прописані в законі про вибори президента. Це буде вже не постановочне шоу, а щось принципово інакше. Якщо один із кандидатів не захоче прийти, то 60 хвилин для одного кандидата будуть повністю надані для того, щоб він зміг краще пояснити і прояснити свою позицію.

Я вважаю, що президент дійсно зробив величезні кроки, щоб забезпечити інтереси збереження і розвитку української мови. Це код нації, це наш майбутній розвиток! Армія принципово інакша. Все ж таки більшість військових проголосувала за Порошенка. Це показує зріз суспільства і те, що є демократія навіть в армії. Тобто не було адміністративного чи командного тиску на військових. Скандал з Гладковськими, при чому не доведений у сенсі причетності головнокомандувача до скандалу, дуже сильно вплинув на більшість виборців і на виборців в армії.

Порошенко має шанси отримати 51% і перемогти на цих виборах

Порошенко не говорив про людей, які обирають Зеленського, а про своїх політичних опонентів, які кандидатують на посаду. І це є величезна різниця з тим, що закидають Петру Порошенку. Він ніколи громадян України, виборців і народ України так («маріонетками Коломойського» – ред.) не називав, за що і за кого вони не голосували б. Упродовж наступних днів, тижнів маємо побачити, що він запропонує в результаті. Але він сказав: «Почуйте мене». Він сказав про те, що він зробив, але це виборці мають побачити. Це не запізно.

В Австрії також всенародно обирають президента. І перший і другий тур – розрив між першим і другим кандидатом був 16%. Переміг той, хто був на другому місці. Там навіть це не сподобалося – довелося переголосовувати. При переголосуванні цей відрив ще збільшився. Це є свіжий факт з історії Австрії 2016 року. Я вважаю, що шанси у Порошенка є дуже добрі. Те, що він увійшов у другий тур, говорить про те, що за президента Порошенка готова голосувати Україна. Те, що він може перемогти на цих виборах, ймовірність надзвичайно висока.

Якщо говоримо про те, хто і що сказав в Російській Федерації – в Росії сказали, що вони підтримують Зеленського. Я вважаю, що Порошенко має шанси отримати 51% і перемогти на цих виборах.

– Пане Доній, є шанси у Петра Порошенка перемогти у другому турі?

У Порошенка найбільший антирейтинг – 49%

​Олександр Доній: Електоральних шансів для Порошенка немає. Всі соцслужби, навіть які ставилися до Петра Порошенка позитивно, показали, що у другому турі шансів немає. Дві третини населення ставляться до нього в другому турі критично. У нього найбільший антирейтинг (49%!) серед усіх громадян України.

Є інші важелі впливу – не електоральні. У Порошенка десь шість ресурсів: фінансовий, медійний, силовий блок, блок патріотично-пасіонарний, блок підтримки з Росії. У кожного з цих блоків є можливість для електорального впливу. Очевидно, що вже на нього, як на «кульгаву качку», можуть не ставити навіть представники влади, ті, хто стоять за медіа.

– Пане Доній, ви вважаєте, що на цих виборах Петра Порошенка підтримує Москва?

Корупція Порошенка потрібна Путіну

​Олександр Доній: Для Путіна найбільш придатний президент на чолі України є Петро Порошенко, тому що він зберігає корупційну модель правління в Україні і бідність українців. Для Путіна саме це найвигідніше. Тоді Україна не є прожектом для ліберальних кіл в Росії, які можуть спробувати скинути Путіна. Ми ж 5 років тому мріяли: якщо буде Україна жити удвічі краще, аніж окуповані території, то вони повернуться. А якщо Херсонщина житиме вдвічі гірше, аніж Крим? Корупція Порошенка потрібна Путіну. Порошенко повинен програти з тріском. Дві третини українців проведуть вотум недовіри для Порошенка.