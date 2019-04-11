Чому закордонні українці голосують за президента України інакше? Відповідає Павло Ґрод

(Рубрика «Точка зору»)

Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод відповів на запитання, чому результати голосування були настільки різними під час першого туру серед українських громадян, які проживають за кордоном, і українців, які живуть в Україні.

Павло Ґрод

Мене часто запитають, чому результати голосування були настільки різними серед українських громадян, які проживають за кордоном, та українців, які живуть в Україні.

Більшість українців, які голосували за кордоном, розуміють, що обов’язки президента України насамперед зосереджені у сферах оборони, безпеки та зовнішньої політики. Вони також розуміють, що українці не задоволені швидкістю впровадження реформ в Україні, за які відповідає парламент та уряд України, і в жовтні буде можливість проголосувати за відповідні зміни під час парламентських виборів.

Закордонні українці розуміють, наскільки важливо, щоб Президент України мав тверду позицію, що Росія є агресором та що Україна рухається до Європи, а також – це зараз критично важливо – щоб міжнародне співтовариство і далі було об’єднаним у підтримці України.

Ми всі разом протягом минулих п’яти років наполегливо працювали над консолідацією міжнародної підтримки України та збереженням санкцій проти Росії. Все, що було досягнуто, може зникнути дуже швидко.

Дорогі українці, ваш голос є вашою власністю, і не належить нікому, крім вас. Ви вийдете на вибори цього року двічі – 21 квітня, щоб обрати президента, який найкращим чином відповідатиме за оборону, безпеку та зовнішню політику країни, а потім 27 жовтня, щоб обрати найкращу політичну партію та депутатів для формування уряду і визначення економічного та інших напрямків внутрішньої політики.

Це ваше право і відповідальність брати участь у виборах. Не будьте байдужі – думайте про майбутнє України. Зробіть вибір, який ви вважаєте правильним.

Ми усі українці де б ми не жили. Слава Україні!

Павло Ґрод – президент Світового конгресу українців

​Оригінал – фейсбучна сторінка

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