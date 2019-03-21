США, Канада, Чилі, Австралія – українці світу хочуть, щоб на виборах в Україні почули їхній голос

Українці за кордоном докладають значних зусиль, щоб їхній голос почули, і не ставляться до свого права участі в українській демократії легковажно.

За межами України на постійній основі працює 3,2 мільйона громадян України, а ще 7–9 мільйонів перебувають за кордоном на тимчасовій основі

Наприклад, засідання української виборчої комісії на дільниці у Нью-Йорку затягуються до ранку, в Чилі на цих виборах українці голосуватимуть уперше, в Канаді активно залучають українців-волонтерів для допомоги на виборах, а в Австралії – сподіваються на можливість голосування для тих, хто проживає поза столицею. Українці діаспори розповіли «Голосу Америки», як вони готуються до президентських виборів 31 березня.

За межами України на постійній основі працює 3,2 мільйона громадян України, а ще 7–9 мільйонів перебувають за кордоном на тимчасовій основі, за офіційними даними українського Міністерства соціальної політики. Справжня кількість може виявитись набагато вищою, кажуть експерти. Про це свідчать і значні перекази з-за кордону до України, обсяг яких перевищив 10% ВВП, за оцінками Світового банку.

Нью-Йорк завжди був зразковою дільницею

Вибори на дільниці у Нью-Йорку завжди проводились на високому професійному рівні, стверджує член виборчої комісії Ірина Мазур. «Ми розуміємо, що ми є зразкова дільниця. Ми розуміємо, що на нас дивиться весь світ, і ми завжди були зразковою дільницею, і МЗС нас завжди відзначало, що робота завжди була проведена бездоганно», – каже вона.

Комісія важко працює, і засідання тривають до пізньої ночі. Такий напружений графік на цих виборах не є винятком – Ірина, яка працювала на добровільних засадах на двох минулих виборах, присвятила їм загалом 500 робочих годин свого часу. «А працює ціла команда в 19 людей і плюс волонтери», – додає активістка.

Обсяг роботи на закордонних дільницях великий, адже кількість виборців на одній дільниці за кордоном може набагато переважати середньостатистичні в Україні. Так, наприклад, кількість виборців-українців, закріплених за дільницею у Сан-Франциско, становить декілька десятків тисяч, що набагато перевищує розмір середньостатистичної виборчої дільниці на території України.

Робота в комісії вимагає знання законодавства і діловодства. Цього року, вже на стадії формування виборчої комісії у Нью-Йорку, серед керівництва комісії відбулись зміни, які мала оперативно зареєструвати ЦВК, щоб комісія могла продовжити роботу.

Щоб забезпечити конституційне право голосу, треба додати гнучкості системі

Ледь розпочавши роботу, комісія вже змогла виявити помилку в іменних запрошеннях, які надіслало МЗС, і вчасно виправити її, каже Мазур. Так, попередній список виборців станом на 14 березня мав 11 135 виборців, а кількість іменних запрошень виявилась на декілька тисяч більшою. Розбіжність могла бути пов’язана з використанням застарілої інформації. Виборча комісія відмовилась прийняти ці запрошення, МЗС їх передрукувало і доставило до Нью-Йорка за лічені дні. «Ми зловили цей момент і вчасно виправили. МЗС вчасно прореагувало», – зазначає Мазур.

Процес голосування загалом надзвичайно архаїчний, каже волонтерка, і щоб забезпечити конституційне право голосу, треба додати гнучкості системі. Так, розсилка запрошень поштою є трудомісткою і витратною для українського бюджету. Розсилка кожного такого запрошення коштує півдолара США для українського бюджету плюс конверт, зауважує Мазур.

Депутати згадують, що ми є громадянами України, коли їм потрібна допомога або коли вони приїздять до Вашингтона

Вона підтримує законопроект 10053, який зараз перебуває на розгляді комітетів Верховної Ради і передбачає більше можливостей для використання електронного документообігу при організації виборів за кордоном.

Але активності народних депутатів стосовно законопроекту немає, нарікає Мазур: «Вони згадують, що ми є громадянами України, коли їм потрібна допомога, або коли вони приїздять до Вашингтона».

Ці вибори – історичні для українців у Чилі

«Вибори президента України в Чилі відбуватимуться вперше в історії», – каже Оксана Тунська, українка, що живе в Чилі і бере активну участь в організації виборчого процесу.

Цей факт уже сам собою є величезним досягненням, адже раніше українці мусили летіти у посольство у Буенос-Айресі в Аргентині, що надзвичайно розмотивовувало навіть політично активних громадян, каже Тунська.

Для українців у Чилі участь у виборах президента України не є побіжним питанням, переконана активістка: «Судячи з кількості питань українців у соцмережевій групі «Українці у Чилі», можливість участі у виборах президента України має не «прохідне» значення, люди запитують, як зареєструватися тощо, і отримують детальні відповіді».

«Українці мають достатньо інформації для виборів. У березні 2018 року у Чилі було інавгуровано дипломатичну місію України в цій країні, і вона ефективно виконує функцію інформаційного й довідкового центру для громадян України як у консульських питаннях, так і в усіх інших, які мають стосунок до дотримання прав і обов’язків громадян, зокрема у тому, що стосується виборів», – каже Тунська.

Моїм найбільшим враженням після спостереження за двома виборами президента Чилі було те, наскільки швидко й ефективно проводився процес підрахунку голосів. Чилійці знали результат уже в день проведення виборів

Найбільше українців у Чилі живе біля Сантьяго і в околицях, і вони матимуть змогу проголосувати, вважає Оксана, адже для того, щоб узяти участь у голосуванні, треба прибути на дільницю особисто.

«Чилі – витягнута у довжину країна, відстань між найпівнічнішою та найпівденнішою точками якої складає близько 4 300 кілометрів. Дипломатична місія наразі не має представництв у інших регіонах країни. Та й чисельність українців у Чилі не є такою значною, як, скажімо, в Аргентині», – зауважує активістка.

Про вдосконалення виборчого процесу Тунська, яка була спостерігачем на двох президентських виборах у Чилі, каже: «Моїм найбільшим враженням після спостереження за двома виборами президента Чилі було те, наскільки швидко й ефективно проводився процес підрахунку голосів. Чилійці знали результат уже в день проведення виборів».

Канада: українські волонтери завжди активно долучаються до організації виборів

У Канаді загалом єдине, що може викликати труднощі у процесі голосування українців, – це необхідність завчасно стати на консульський облік, щоб бути включеним у список виборців по закордонному окрузі, каже Святослав Поляков, колишній член виборчої комісії по закордонному виборчому округу в місті Торонто, українець, який проживає в Канаді. (Іще один спосіб потрапити у список виборців – подати заяву про тимчасову зміну виборчої адреси, довівши необхідність цього – наприклад, посвідкою на право проживання у країні, підтвердженням про навчання чи працевлаштування в ній тощо; але таку заяву треба подавати до кожного голосування окремо, зокрема й якщо буде другий тур президентських виборів – ред.)

«У Канаді можна проголосувати у трьох містах – це Оттава, Торонто та Едмонтон. Якщо виборець перебуває за межами провінцій Онтаріо та Альберта, то поїздка на виборчу дільницю може бути досить тривалою, сотні або навіть тисячі кілометрів», – пояснює він.

«На цих виборах, як і на попередніх, вичерпну інформацію щодо виборів розміщено на сайті генерального консульства України в Канаді, і, як завжди серед українців у Канаді, досить велика кількість волонтерів, які готові як бути членами виборчої комісії, так і просто готових допомогти у день виборів… Із мого особистого досвіду роботи на виборах у Канаді, система працює нормально», – каже Поляков.

В Австралії важко дістатись до голосування, а інформування часто недостатнє – українка з Сіднея

«У нас одна виборча дільниця на всю Австралію», – каже Наталія Шкнеєва, яка нещодавно переїхала до Сіднея в Австралії.

На думку Шкнеєвої, інформування українців в Австралії досить заплутане. «Наприклад, на сайті МЗС вказано, що для того, щоб проголосувати, треба подати заяву на зміну виборчої адреси. В дійсності ж це виявилося не обов’язковим», – каже вона.

«Я вже планувала поїздку у столицю Австралії Канберру (не хотілось чомусь слати поштою, бо маю лише один закордонний паспорт і у разі втрати мала б купу проблем), аж зовсім випадково через Facebook дізналася, що консул і посол будуть у Сіднеї – жодного повідомлення на сайті посольства не було, написали тільки, що того дня прийому не буде. Тому у моєму випадку я всі документи подавала тут у Сіднеї у почесному консульстві. На прийомі у консула з’ясувалося, що через те, що я стаю на консульський облік, заяву подавати на зміну виборчої адреси не потрібно (про це жодного слова на сайті)», – каже жінка. (Консульський облік передбачає, що виборча адреса переноситься до відповідного консульства, і додаткових заяв про це писати не треба – ред.)

Австралія – дуже велика країна, і внутрішній переліт, наприклад, із Перта до Канберри коштує приблизно 800 австралійських доларів на одну людину

«Австралія – дуже велика країна, і внутрішній переліт, наприклад, із Перта до Канберри коштує приблизно 800 австралійських доларів на одну людину, – каже українка, – і це не враховуючи інші витрати».

Наталія підтримує законодавчу ініціативу, яку зараз розглядає Верховна Рада і яка б полегшила можливість голосування українців. Вона також виступає також за відкриття тимчасових виборчих дільниць.

«Сподіваюсь на нове законодавство, хоча б до парламентських виборів, щоб полегшити процес голосування в Австралії», – каже вона.

Наявність тимчасових виборчих дільниць у Мельбурні та Сіднеї напевно б підвищила рівень активності виборців, розмірковує Наталія Шкнеєва.

(Відповідно до чинного нині законодавства, закордонні виборчі дільниці утворюються тільки при закордонних дипломатичних установах України, а також у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України – ред.)

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