Порошенко переміг у закордонному виборчому окрузі – 100% протоколів опрацьовано

Чинний президент України лідирує на виборах голови держави в закордонному виборчому окрузі, свідчать дані Центральної виборчої комісії, яка опрацювала 100% протоколів в цьому окрузі.

Порошенко набирає 38,93% голосів виборців. На другому місці – шоумен Володимир Зеленський – 26,01%.

Далі йдуть лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, за якого проголосували 10,64% виборців, самовисуванець Ігор Смешко – 6,62%, кандидат від ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 4,67%, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко – 4,21%.

Співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко отримує 3,91%, кандидат від партії «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку» Олександр Вілкул – 1,80%.

Інших кандидатів підтримали менш як 1% виборців.

У закордонному окрузі працювала 101 виборча дільниця. Загалом у голосуванні взяли участь 55 тисяч 31 виборець.

Згідно з останніми даними ЦВК, яка порахувала більше ніж 98% протоколів по Україні, лідирує в першому турі виборів Володимир Зеленський із понад 30% голосів, на другому місці – Петро Порошенко (майже 16%). Юлія Тимошенко посідає третє місце – майже 13,4% голосів виборців.

Остаточні результати мають бути оголошені до 10 квітня. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.