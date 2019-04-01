Порошенко лідирує у закордонному виборчому окрузі

Станом на 06:25 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 86% протоколів в межах закордонного виборчого округу.

За даними ЦВК, Петро Порошенко отримує 38,23% голосів, Володимир Зеленський – 26,53%, Анатолій Гриценко – 9,95%, Ігор Смешко – 6,42%, Юрій Бойко – 5,25%.

Більше 50% голосів Порошенко наразі отримав у таких країнах як Австралія, Велика Британія, Індія, Ірландія, Данія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Кіпр, ПАР, Таїланд, Чорногорія та Швейцарія.

Загалом у голосуванні за кордоном взяли участь 36 713 українців.

В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

За даними національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримує 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, Юлія Тимошенко – 14,2%, Юрій Бойко – 9,7%, Анатолій Гриценко – 7,1%, Ігор Смешко – 6,5%, Олег Ляшко – 4,7%, Олександр Вілкул – 4%, Руслан Кошулинський – 1,7%, Олександр Шевченко – 0,5%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.