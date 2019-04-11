Радіо Свобода Daily: Навіщо Порошенко знову здавав аналізи?

Порошенко знову здав аналізи
Президент України Петро Порошенко 10 квітня приїздив на НСК «Олімпійський» у Києві, щоб здати аналізи представникам незалежної Добровільної антидопінгової асоціації (VADA).
Кількома днями раніше український боксер Володимир Кличко закликає обох кандидатів на посаду президента України здати аналізи представникам незалежної Добровільної антидопінгової асоціації (VADA), що перебувають у Києві.
Боксер написав, що аналізи, які здавали кандидати раніше, його трохи насмішили: «Якщо ви відкриті та зацікавлені в об'єктивному результаті, то зробіть це з допомогою репутаційно перевіреного методу в міжнародній організації World Anti-Doping Agency (WADA)»
Як працює лабораторія «Євролаб»?
Лабораторія «Євролаб», у якій здав свій єдиний аналіз кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський, і її власник, підприємець і телеведучий Андрій Пальчевський пов’язані з Росією і з уникненням податків на Карибських островах, мовиться в розслідуванні київського видання іноземної спільноти в Україні Kyiv Post.
За даними розслідування, клініка Андрія Пальчевського пов’язана з сумнівними офшорними компаніями, зареєстрованими в житловому будиночку в місті Ілфорді у столичному регіоні Великого Лондона, а сам Пальчевський, схоже, має сильні зв’язки з Росією і може бути пов’язаний із широкою мережею офшорок, оповитих таємницею і, схоже, призначених для уникнення податків.
І «Євролаб», і сам Пальчевський не відповіли на численні прохання про інтерв’ю чи коментар, пише видання. Детальніше читайте тут.
Про дебати
10 березня також стало відомо більше деталей щодо дебатів кандидатів у президенти України: Петро Порошенко запросив свого опонента на виборах Володимира Зеленського прийти на НСК «Олімпійський» 14 квітня о 14:14, повідомив речник його виборчого штабу Олег Медведєв.
При цьому у штабі Порошенка наголосили, що він буде і на дебатах на «Суспільному» 19 квітня.
Про що «домовився» Медведчук?
Проросійський політик Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна, заявляє, що підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» і сама Росія згодні на його «план зі встановлення миру на Донбасі», який передбачає створення «автономного регіону Донбас».
Увечері 9 квітня в ефірі телеканалу «112», який він контролює, Медведчук заявив, що «Донецьк, Луганськ і Москва» висловили принципову згоду з поданим ним раніше планом завершення війни на Донбасі. Як на ці заяви відреагували в ОРДЛО? Читайте в нашому огляді.
Суд виправдав Овчаренка
Шевченківський районний суд Києва 10 квітня виправдав активіста Леоніда Овчаренка, якого поліція затримала в центрі української столиці 7 квітня. Про це повідомляє у Facebook організація «Відсіч», активістом якої є Овчаренко.
Своїм першим рішенням суд виправдав активіста у справі про звинувачення у «злісній непокорі працівникам поліції» під час затримання. Також суд виправдав Овчаренка за звинуваченнями в незаконній агітації, яка стосувалася Володимира Зеленського.
Коли на дорогах буде безпечно?
Коли будуть штрафувати пішоходів? Коли запрацює автоматична фіксація порушень? Чи відмовляються поліцейські від хабарів і чим взагалі займаються патрульні в контексті безпеки руху? Чи може патрульна поліція зупиняти авто для перевірки документів? Чи повинні фіксувати всі порушення на камеру? І чому водії в Україні не бояться порушувати правила дорожнього руху?
На ці запитання відповів заступник начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Чи просунулось рослідування причин авіакастрофи під Смоленськом?
До 9-ї річниці катастрофи літака Ту-154М під російським Смоленськом, коли загинули президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія, 18 польських парламентарів, 10 генералів та адміралів – усього 96 людей, польська підкомісія із питань повторного розслідування причин інциденту опублікувала звіт про свою роботу.
Голова «смоленської підкомісії», колишній міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич в ефірі Польського радіо, зокрема, сказав, що судова лабораторія вибухових речовин при Міністерстві оборони Великої Британії Forensic Explosives Laboratory провела дослідження і підтвердила, що причиною знищення літака були вибухи.
«Не пілоти, не якісь дії осіб, котрі були на борту, призвели до тієї трагедії, а вибух. Сьогодні вже завдяки британцям ми це знаємо. Ми не визначаємо характер вибуху. Ми знаємо напевно, що у цьому вибуху брав участь тротил», – сказав Антоні Мацеревич.
Як виглядає чорна діра?
Наостанок розповімо трохи й про досягнення в космосі. 10 квітня увагу всього світу було прикуто до трансляції Національного наукового фонду США. Вони показали перше в історії зображення чорної діри.
Щоб отримати зображення чорної діри, вчені об'єднали вісім телескопів в різних точках Землі в один великий «віртуальний телескоп». Його направили на два об'єкти – Стрілець А* в центрі нашої галактики і ще одну чорну діру в іншій галактиці.
Щодня відкривайте для себе щось нове!
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