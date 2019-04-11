Радіо Свобода Daily: Навіщо Порошенко знову здавав аналізи?

Порошенко знову здав аналізи

Президент України Петро Порошенко 10 квітня приїздив на НСК «Олімпійський» у Києві, щоб здати аналізи представникам незалежної Добровільної антидопінгової асоціації (VADA).​

Кількома днями раніше український боксер Володимир Кличко закликає обох кандидатів на посаду президента України здати аналізи представникам незалежної Добровільної антидопінгової асоціації (VADA), що перебувають у Києві.

Боксер написав, що аналізи, які здавали кандидати раніше, його трохи насмішили: «Якщо ви відкриті та зацікавлені в об'єктивному результаті, то зробіть це з допомогою репутаційно перевіреного методу в міжнародній організації World Anti-Doping Agency (WADA)»

Як працює лабораторія «Євролаб»?

Лабораторія «Євролаб», у якій здав свій єдиний аналіз кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський, і її власник, підприємець і телеведучий Андрій Пальчевський пов’язані з Росією і з уникненням податків на Карибських островах, мовиться в розслідуванні київського видання іноземної спільноти в Україні Kyiv Post.

За даними розслідування, клініка Андрія Пальчевського пов’язана з сумнівними офшорними компаніями, зареєстрованими в житловому будиночку в місті Ілфорді у столичному регіоні Великого Лондона, а сам Пальчевський, схоже, має сильні зв’язки з Росією і може бути пов’язаний із широкою мережею офшорок, оповитих таємницею і, схоже, призначених для уникнення податків.

І «Євролаб», і сам Пальчевський не відповіли на численні прохання про інтерв’ю чи коментар, пише видання. Детальніше читайте тут.

Про дебати

10 березня також стало відомо більше деталей щодо дебатів кандидатів у президенти України: Петро Порошенко запросив свого опонента на виборах Володимира Зеленського прийти на НСК «Олімпійський» 14 квітня о 14:14, повідомив речник його виборчого штабу Олег Медведєв.

При цьому у штабі Порошенка наголосили, що він буде і на дебатах на «Суспільному» 19 квітня.

Про що «домовився» Медведчук?

Проросійський політик Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна, заявляє, що підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» і сама Росія згодні на його «план зі встановлення миру на Донбасі», який передбачає створення «автономного регіону Донбас».

Увечері 9 квітня в ефірі телеканалу «112», який він контролює, Медведчук заявив, що «Донецьк, Луганськ і Москва» висловили принципову згоду з поданим ним раніше планом завершення війни на Донбасі. Як на ці заяви відреагували в ОРДЛО? Читайте в нашому огляді.

Суд виправдав Овчаренка

Шевченківський районний суд Києва 10 квітня виправдав активіста Леоніда Овчаренка, якого поліція затримала в центрі української столиці 7 квітня. Про це повідомляє у Facebook організація «Відсіч», активістом якої є Овчаренко.

Своїм першим рішенням суд виправдав активіста у справі про звинувачення у «злісній непокорі працівникам поліції» під час затримання. Також суд виправдав Овчаренка за звинуваченнями в незаконній агітації, яка стосувалася Володимира Зеленського.

Коли на дорогах буде безпечно?

Коли будуть штрафувати пішоходів? Коли запрацює автоматична фіксація порушень? Чи відмовляються поліцейські від хабарів і чим взагалі займаються патрульні в контексті безпеки руху? Чи може патрульна поліція зупиняти авто для перевірки документів? Чи повинні фіксувати всі порушення на камеру? І чому водії в Україні не бояться порушувати правила дорожнього руху?

На ці запитання відповів заступник начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Чи просунулось рослідування причин авіакастрофи під Смоленськом?

До 9-ї річниці катастрофи літака Ту-154М під російським Смоленськом, коли загинули президент Польщі Лех Качинський, його дружина Марія, 18 польських парламентарів, 10 генералів та адміралів – усього 96 людей, польська підкомісія із питань повторного розслідування причин інциденту опублікувала звіт про свою роботу.​

Голова «смоленської підкомісії», колишній міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич в ефірі Польського радіо, зокрема, сказав, що судова лабораторія вибухових речовин при Міністерстві оборони Великої Британії Forensic Explosives Laboratory провела дослідження і підтвердила, що причиною знищення літака були вибухи.

«Не пілоти, не якісь дії осіб, котрі були на борту, призвели до тієї трагедії, а вибух. Сьогодні вже завдяки британцям ми це знаємо. Ми не визначаємо характер вибуху. Ми знаємо напевно, що у цьому вибуху брав участь тротил», – сказав Антоні Мацеревич.

Як виглядає чорна діра?

Наостанок розповімо трохи й про досягнення в космосі. 10 квітня увагу всього світу було прикуто до трансляції Національного наукового фонду США​. Вони показали перше в історії зображення чорної діри.

Щоб отримати зображення чорної діри, вчені об'єднали вісім телескопів в різних точках Землі в один великий «віртуальний телескоп». Його направили на два об'єкти – Стрілець А* в центрі нашої галактики і ще одну чорну діру в іншій галактиці.

Щодня відкривайте для себе щось нове!

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