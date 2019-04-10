Лабораторія «Євролаб», в якій здав аналіз Зеленський: зв’язок із Росією та карибським «податковим раєм»

Лабораторія «Євролаб», у якій здав свій єдиний аналіз кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський, і її власник, підприємець і телеведучий Андрій Пальчевський пов’язані з Росією і з уникненням податків на Карибських островах, мовиться в розслідуванні київського видання іноземної спільноти в України Kyiv Post.

За даними розслідування, клініка Андрія Пальчевського пов’язана з сумнівними офшорними компаніями, зареєстрованими в житловому будиночку в місті Ілфорді у столичному регіоні Великого Лондона, а сам Пальчевський, схоже, має сильні зв’язки з Росією і може бути пов’язаний із широкою мережею офшорок, оповитих таємницею і, схоже, призначених для уникнення податків.

І «Євролаб», і сам Пальчевський не відповіли на численні прохання про інтерв’ю чи коментар, пише видання.

За даними українських реєстрів, Пальчевський є співвласником компанії Eurolab Services у Києві, разом із громадянином Росії Олексієм Кирилловим; московська адреса останнього пов’язана з двома компаніями, Sheraton Business Ltd і Amerton Group Ltd.

Але юридична особа Eurolab Services LLP офіційно зареєстрована у Великій Британії, у скромному чотирикімнатному будиночку в небагатій частині Ілфорда, що за півтора десятка кілометрів по прямій від центру Лондона. І у британських реєстрах за тією ж адресою зареєстровані загалом 25 компаній – що незвично за британськими мірками. Десять із них, пише видання, можна прямо чи непрямо пов’язати з Пальчевським чи з його відомими компаньйонами.

Офшор на офшорі

Фірмою Eurolab Services LLP, за цими даними, керують чотири інші фірми: Consort Group Ltd і Regent Business Ltd, пов’язані з іншими росіянами, а також уже згадані Sheraton і Amerton, пов’язані з Москвою і Олексієм Кирилловим. І всі ці чотири компанії зареєстровані в місті Чарльзтауні в карибській острівній державі Сент-Кіттс і Невіс – відомому «податковому раю» для уникнення податків. А мажоритарним власником Eurolab Services LLP є Андрій Пальчевський.

Крім того, зазначає газета, ця компанія, можливо, порушує британське корпоративне законодавство. Адже воно вимагає, щоб усі зареєстровані у Великій Британії компанії наводили свої юридичні адреси в цій країні у своїх матеріалах: на сайтах, бланках і в офіційному листуванні. Тим часом Медичний центр Eurolab на вулиці Солом’янській у Києві на своєму сайті не згадує про свою батьківську компанію Eurolab Services LLP у Британії.

За даними британських реєстрів, усі компанії, що зареєстровані за адресою 64 Hamilton Avenue, Ilford, IG6 1AD і пов’язані з Пальчевським, мають за власників усі чотири згадані компанії з Чарльзтауна в Сент-Кіттсі і Невісі чи частину з них; у більшості директорами є або сам Пальчевський, або громадяни Росії.

Як пише Kyiv Post, такі компанії можуть використовувати британську адресу для того, щоб здійснювати там бухгалтерську діяльність, перш ніж вивести кошти в таку юрисдикцію, де можна відмити гроші чи уникнути податків. Видання дізналося ім’я власника згаданого будиночка в Ілфорді, громадянина Британії, і його телефонний номер.

8 квітня цей чоловік, Браян Сколар, телефоном повідомив газету, що його бухгалтерська фірма справді здійснює бухгалтерське обслуговування для компанії Eurolab Services LLP і для Пальчевського, хоча прямих контактів із ними не має і зв’язується через посередника в Лондоні. За словами Сколара, він тільки веде бухгалтерію, але не знає, що з тими грішми роблять далі. Він також повідомив, що обслуговує багатьох клієнтів – росіян чи російськомовних, і багато з цих компаній не ведуть у Британії активної діяльності.

А що там у Росії?

Але інші моменти біографії Пальчевського теж викликають питання щодо його зв’язків із Росією.

У численних інтернет-джерелах пишуть, що Пальчевський, 1961 року народження, закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві; але, за даними російської «Вікіпедії», той інститут припинив існування 1974 року – ймовірно, має йтися про його наступника, Військовий інститут Міністерства оборони СРСР. У ньому готували не тільки офіцерів із вищою військово-філологічною освітою, а й політпрацівників-спецпропагандистів.

Також, за численними біографіями (одну з них, зокрема, підготувало «Громадське» телебачення), Пальчевський служив у Збройних силах СРСР, а потім Росії в 1983–1991 (чи 1990-му) роках. За повідомленнями, з того терміну він 6 років прослужив перекладачем у Лаосі завдяки знанню лаоської мови.

Пальчевський – принаймні, тоді – був громадянином Росії, займався в тій країні після звільнення зі Збройних сил численними бізнес-проектами, зокрема в галузі виробництва пива (і навіть як фахівець у цьому виступав в ефірі Російської служби Радіо Свобода), і був генсекретарем гумористичної Партії любителів пива, а ще у списку цієї партії невдало балотувався до Державної думи Росії.

Питання про його російське громадянство гостро постало 2010 року, коли він, уже в Україні, кілька місяців пробув заступником міністра у справах сім’ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова. Тоді в міністерстві офіційно заявили, що Пальчевський, уже вочевидь громадянин України, не має російського громадянства, але доказів цього не надали.

Зеленський і щасливе возз’єднання з Росією

На такому тлі саме у клініці «Євролаб» Андрія Пальчевського здав свій єдиний аналіз крові Володимир Зеленський; раніше він висунув вимогу медичної експертизи обох кандидатів на посаду президента як передумову дебатів між ними, щоб «довести народові, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів». У штабі його суперника, чинного президента Петра Порошенка і серед прихильників голови держави висловили сумніви в незаангажованості і професійності лабораторії, яку відвідав Зеленський: у її документах виявили значну кількість помилок і невідповідностей, а керівникові лабораторії пригадали політичні симпатії до Зеленського, висловлювані ним і в українських засобах інформації, і на державному телебаченні Росії.

Зеленський запевняє, що знайомий із Пальчевським, але не приятелює з ним. Пальчевський же, який є також і телеведучим, не раз виступав останнім часом на телебачення на підтримку кандидатури Зеленського – заявляючи, наприклад, що той «народився для того», щоб бути президентом України.

На підтримку Зеленського Пальчевський активно виступав і на державному телебаченні Росії, де він останніми місяцями з’являвся вже кілька разів. Одним із найвідоміших став його виступ на каналі «Росія-1», у якому він також говорив про необхідність для України і Росії (яка веде проти неї гібридну агресію) «починати знаходити спільну мову», про те, що нинішній рік дає обом країнам «перспективу перезавантаження відносин», – і навіть про їхнє «щасливе возз’єднання». Він тоді застеріг російську сторону такими словами: «Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз’єднання».