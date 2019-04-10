(Друкуємо мовою оригіналу)

Группировки «ЛДНР» предварительно согласны вернуться в состав Украины на правах автономии, заявил в эфире «112» телеканала Виктор Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», кум президента России Владимира Путина. По его словам, отталкиваясь от его плана урегулирования конфликта на Донбассе, вывести эти территории из кризиса возможно будет за несколько лет.

Луганчанка Ирина такому заявлению Медведчука сначала обрадовалась. Говорит, что просто хочет обратно в состав Украины. Вот только вариант с автономией для региона ее пугает – не ухудшит ли это ситуацию, а главное – не повторится ли снова сценарий Крыма? Также луганчанка призналась, что странно слышать о согласии руководства группировки «ЛНР», учитывая, что все 5 лет их «кормили рассказами о строительстве новой сверхдержавы».

«Все это время говорили, что нас больше ничего не связывает с Украиной, это недогосударство и нам с ним не по пути, скоро-скоро будем в составе России. Радовались, как дети, тому что наши команды выступают на непризнанных чемпионатах. Неважно, главное, что наши – а не украинские. Сравнивали цены «ЛНР» с украинскими и говорили, что в нашем «государстве» все намного лучше. И вообще просто подождите, и через год наша республика будет ууууух-какая. И тут – ой, извините, мы возвращаемся в Украину, но на правах автономии. Ну это ж смешно! У нас много людей, кто хочет, чтобы здесь снова была Украина, но вот так вот просто – клац и автономия, не получится», – отмечает Ирина.

А что же группы в соцсетях, где намеренно проводили пророссийскую пропаганду среди людей Донбасса? Они своих подписчиков информируют, публикуя российские и сепаратисткие статьи, но при этом никак ситуацию не оценивают и свое мнение не высказывают. А вот как реагируют на это обычные пользователи (страницы, которые по всем признакам – не боты):

«Это он сам так придумал? Или спросил у «ЛНР» и «ДНР?» – комментирует читатель пророссийского паблика.

«Этот кум Путина вообще не в курсе, что происходит в «ЛДНР». Куда деть 15 тысяч погибших? К Украине есть только ненависть» – пишет другой пользователь.

«А почему выйти (из состава Украины – ред.) да, а войти – нет. Мне что-то подсказывает, что «народ республик» этому будет не очень рад!» – пишут в комментариях.

Интересно, что в этом году – с 28 февраля по 11 марта – Киевский международный институт социологии провел опрос, в котором 2004 респондента ответили на вопрос: «Если бы для прекращения боевых действий мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было бы предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей («Л/ДНР»), поддержали ли бы вы такое предложение?

51% респондентов ответили, что скорее всего или точно поддержали бы такое решение, а вот не поддержали бы – 24%; не уверены – более 22%.

В то же время, многие читатели обычных новостных лент и проукраинских пабликов так реагируют на заявление Медведчука:

«Автономией за мятеж и предательство не награждают. И какие границы будут у этой автономии? Может, право вето на все решения в Киеве или разрешение на содержание своей армии? Может и правда послать их и идти своей дорогой в Европу, сбросив этот камень с ног, а захотят – сами прибегут», – пишут в социальных сетях.

«Нет и еще раз нет. Нужно быть без мозгов, чтобы такое сделать. Ведь российские власти на этом не остановятся. Они будут продвигаться вглубь Украины. Им разваленные Донецкие и Луганские шахты не нужны. России нужна вся Украина. Зачем сейчас наши ребята проливают свою кровь и погибают. Включите мозги и думайте, что говорите и делаете», – пишет комментатор.

«Идиоты! Прежде, чем кукарекать что-то про автономию, лучше бы выучили элементарные основы предоставления автономии», – возмущается еще один пользователь.

Сами деятели группировок «ЛДНР» к плану Медведчука либо вовсе не готовы, либо играют в другую игру. Потому как в эфире сепаратистского канала «Юнион» главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что видит будущее Донбасса только в составе России.

«Донбасс должен вернуться на Родину полноправным членом. По-другому благоприятного пути для Донбасса я не вижу. Все, что дала нам Украина и дает по сегодняшний день – это снаряды, разрушения, масса погибших и блокады. Донбасс сегодня смотрит в сторону России», – отметил Пушилин.

Также главарь группировки «ДНР» заявил, что на данный момент «интеграционные процессы проходят в достаточно интенсивной форме». Напомним, что о присоединении ОРДЛО к России главари группировок заявляют с 2014 года – обещая пенсии, зарплаты как у «соседей», а также предоставить документы такого же образца. Вот только за это время в России так официально и не признали оккупированные территории новыми государствами. Не действуют на ее территории ни «паспорта» «ЛДНР», ни номера, ни «дипломы», Кремль также не инвестирует в промышленность оккупированной части Украины: за время войны она почти полностью остановилась.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)