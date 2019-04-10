Медведчук заявляє, що Москва і «ЛДНР» згодні на його план про «автономний регіон Донбас»

Проросійський політик Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна, заявляє, що підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» і сама Росія згодні на його «план зі встановлення миру на Донбасі», який передбачає створення «автономного регіону Донбас».

Ввечері 9 квітня в ефірі телеканалу «112», який він контролює, Медведчук заявив, що «Донецьк, Луганськ і Москва» висловили принципову згоду з поданим ним раніше планом завершення війни на Донбасі.

Цей план, з яким Медведчук виступив у кінці січня, передбачає вільну економічну зону в окремих районах Донецької і Луганської областей, їхню автономію в складі України і міжнародну допомогу у відновленні зруйнованої інфраструктури Донбасу. Медведчук заявляє, що цю допомогу можуть надати ЄС і Росія.

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Представники російської влади і «ЛДНР» поки що не коментували заяву Медведчука.

На виборах президента України голова політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Медведчук підтримував Юрія Бойка, який зайняв четверте місце. Медведчук і Бойко перед виборами їздили в Москву, де зустрілися з головою уряду Росії Дмитром Медведєвим.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський – суперник чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборів – заявляє, що готовий вести з російським президентом Володимиром Путіним переговори про завершення конфлікту на Донбасі.

Він також виступив за те, щоб «припинити вогонь» і відновити виплату українських пенсій жителям неконтрольованих територій. При цьому Зеленський каже, що в разі обрання не піде на територіальні поступки Росії.

Петро Порошенко заявляє, що виступає за мирне повернення Донбасу під контроль України. Він проти ідеї автономії для регіону, а проведення виборів у ньому пов’язує з розміщенням міжнародних миротворців на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР».