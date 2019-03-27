ДПСУ не видає дозволи на виліт літаків – Слободян про Медведчука і Бойка в Москві

Питання про дозволи на виліт повітряних транспортних суден не входять до компетенції Державної прикордонної служби України, повідомив помічник голови ДПСУ, речник відомства Олег Слободян.

«Інспектори Державної прикордонної служби ухвалюють рішення про надання дозволу громадянам на перетин кордону після перевірки документів, які таке право надають. Якщо документи дійсні і стосовно даного громадянина не має обмежень в перетині кордону з боку інших правоохоронних органів – він може перетнути кордон. Що стосується дозволу на виліт повітряних транспортних суден, то це питання не в компетенції Держприкордоннслужби», – написав Слободян 27 березня у Facebook.

Так він прокоментував сьогоднішню заяву генерального прокурора Юрія Луценка, який заявив про намір відкрити кримінальне провадження про незаконний перетин кордону через поїздку народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка і проросійського політика, лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука до Росії. За його словами, буде зареєстроване провадження про незаконний перетин кордону.

Водночас Луценко заявив, що питання з цього приводу потрібно ставити і прикордонній службі, «яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку».

22 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

У Службі безпеки України заявили про намір найближчим часом дати правову оцінку візиту Бойка і Медведчука до Москви.