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22 Березень 2019, Київ 20:19
Новини | Політика

СБУ готує правову оцінку візиту Медведчука і Бойка на переговори до Москви

Зліва направо: голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, кандидат на посаду президента України Юрій Бойко і голова політичної ради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук. Москва, 22 березня 2019 року

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У Службі безпеки України заявили про намір найближчим часом дати правову оцінку сьогоднішньому візиту до російської столиці Москви кандидата в президенти України Юрія Бойка і голови політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

«Служба безпеки України у межах своєї компетенції у стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойко та Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора та їх заявам. Водночас, ми не виключаємо можливий опосередкований зв’язок цієї події із попередженим СБУ у Харкові терористичним актом у метрополітені», – йдеться в повідомленні СБУ.

Зліва направо: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і кандидат на посаду президента України Юрій Бойко. Москва, 22 березня 2019 року
Зліва направо: прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв і кандидат на посаду президента України Юрій Бойко. Москва, 22 березня 2019 року

У відомстві заявили, що «спецслужби Росії у будь-який спосіб намагаються відволікти увагу громадськості від викритих корупційних схем фінансування виборів у інтересах одного з кандидатів у президенти України, який влаштовував раніше та влаштовує зараз Кремль».

22 березня прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Москві кандидата в президенти України Юрія Бойка і голову політичної ради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Як повідомляли російські ЗМІ, у зустрічі також взяв участь голова правління «Газпрому» Олексій Міллер. Бойко на зустрічі заявив про бажання «покращувати і відновлювати двосторонні відносини» з Росією, а Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в Україні газотранспортного консорціуму за участю «Газпрому».

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Наприкінці минулого року президент Росії Володимир Путін заявив, що не хоче говорити з чинним президентом України Петром Порошенком. Путін заявляв, що Порошенко створює «кризові ситуації і перекладає відповідальність на Росію».

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Відносини між Україною та Росією різко загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. Росія визнана в Україні країною-агресором.

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