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08 Квітень 2019, Київ 08:46
Новини | Політика

«Жертвувати територіями не будемо» – Зеленський про готовність до переговорів із Путіним

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський

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Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, але в інтересах поступок територіями України.

«Жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою. Це не тільки в Конституції України, це в серці кожної нормальної людини, кожного громадянина України», – заявив Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Україна» ввечері 7 квітня.

Він додав, що питання припинення війни на сході України потрібно вирішувати шляхом переговорів із Росією за посередництва Заходу.

«Треба продовжувати мінський процес. Але... цей мінський формат треба реформувати», – сказав Зеленський.

(архівне фото)
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Відносини між Україною та Росією різко загострилися після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. Росія визнана в Україні країною-агресором.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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