Із активістів у президенти: хто вона – перша жінка-президент Словаччини Зузана Чапутова

У Словаччині президентом вперше обрали жінку, до того ж громадянську активістку, відому своєю боротьбою із будівництвом сміттєзвалища. Зузана Чапутова на виборах 30 березня набрала понад 58% голосів. Підтримка виборців Чупатової, на думку експертів, зросла після вдало проведених дебатів і активного спілкування із виборцями у соціальних мережах.

Хто така Зузана Чапутова?

Зузана Чапутова (словацькою Zuzana Čaputová) народилася 21 червня 1973 року у Братиславі ще у тогочасній Чехословаччині. Вона мати двох доньок, розлучена, має великий адвокатський досвід і давно займається громадською діяльністю

У 1996 році Зузана закінчила юридичний факультет Університету Коменського у Братиславі, працювала заступником глави адміністрації міста Пезинок, а також у громадській організації VIA IURIS. У 2016 році вона отримала екологічну премію Goldman.

Чапутова – є одним із засновників і заступником голови соціал-ліберальної партії Прогресивна Словаччина.

​Чим відома Чапутова та чого від неї очікувати?

Про те, у чому феномен успіху Зузани Чапутової, чим вона відома у Словаччині та чого від неї можна очікувати, Радіо Свобода розпитало Карела Хірмана, члена групи стратегічних радників із підтримки реформ в Україні.

– Коли і внаслідок чого Чапутова стала відомою людиною у Словаччині?

– Зузана Чапутова стала відомою в другій половині 2000-х, коли як адвокат вела боротьбу проти будівництва сміттєзвалища поблизу міста Пезинок, що неподалік Братислави. Цей полігон за підтримки уряду мала намір спорудити потужна бізнесова група. Однак, Чапутова у цій боротьбі отримала перемогу, за що і отримала пізніше престижну премію Goldman.

– І це забезпечило їй таку підтримку виборців?

– Не зовсім так. Коли Зузана Чапутова вступила у президентську кампанію, то була практично аутсайдером. До кінця минулого року вона десь перебувала на шостому місці за симпатіями виборців.

На дебатах Чапутова була відвертою, ввічливою і спокійною, говорила без агресії, але добре оперувала фактами

Однак, завдяки вдало продуманій і по-сучасному проведеній виборчій кампанії та вдалим дебатам її популярність почала стрімко зростати.

На дебатах Чапутова була відвертою, ввічливою і спокійною. Вона говорила без агресії, але добре оперувала фактами, ясно доносила свою позицію, говорила логічно і зрозуміло.

Ключовим моментом стало те, що коли в опитуваннях Зузана Чапутова випередила лідера демократичної опозиції, вченого і бізнесмена Роберта Містріка, то він відразу зняв свою кандидатуру на її користь.

Далі Чапутову підтримав і чинний президент Андрій Кіска, який вже не хотів йти на другий термін, але був лідером електоральних симпатій. Кіска вирішив створити партію і спробувати об'єднати демократичні сили для перемоги на виборах у березні 2020 року.

​– А як загалом оцінюють перемогу Чапутової? На яку тенденцію це вказує?

– Обрання Чапутової є продовженням «хвилі» перемог демократичної опозиції, яка піднялася після убивства журналіста Яна Куціака і його дівчини Мартіни Кушнірової у лютому 2018 року. Журналіст розслідував зв'язки словацького уряду з італійським мафіозним угрупованням «Ндрангета».

Демократична опозиція почала здобувати перемоги на регіональних виборах – у містах та селах, а тепер отримала найбільшу підтримку і на президентських виборах.

Чапутова відверто декларувала свої ліберальні погляди, наприклад, щодо можливості одностатевих шлюбів

Більшість населення Словаччини, особливо жителі міст, після убивства Куціака різко виступили проти уряду, особливо партії «Смер» (лівоцентристська партія Словаччини). Її голова і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а також його заступник і міністр внутрішніх справ Роберт Калиняк були вимушені піти у відставку.

Проте, поки що, правляча коаліція у парламенті продовжує працювати. Якщо вони втримаються й далі, то вибори у парламент будуть у встановлений термін – у березні 2020 року.

Перемога Чапутової цікава ще й тим, що вона відверто декларувала свої ліберальні погляди, наприклад, щодо можливості одностатевих шлюбів. Але при цьому все одно перемогла і в більшості дуже консервативних і релігійних регіонів, як Орава, наприклад.

Головним фактором для виборців виявилася відвертість Зузани Чапутової, її упевненість у необхідності боротьби з корупцією, а також за верховенство права, екологію і права меншин.

​– Як вплине обрання Чапутової на політичне життя Словаччини?

У міжнародній політиці Зузана Чапутова одназначно виступатиме за зміцнення позиції Словаччини в ЄС і НАТО

– Виборці очікують, що як президент Чапутова і далі продовжуватиме чинити тиск на правлячу коаліцію і державні органи. Її роль у передвиборчий період (у травні цього року нас чекають вибори до Європарламенту, а через рік у словацький парламент) буде дуже важливою.

Можна очікувати, що і голова «Смеру» Фіцо, і ультраправі, і націоналісти-популісти будуть вести дуже агресивну політику і виборчу кампанію, зокрема атакуватимуть і Чапутову як нового президента, а не лише демократичні опозиційні партії.

– Чого можна очікувати від новообраного президента Словаччини у міжнародній політиці? Чого можна сподіватися Україні?

Чапутова уже заявила, що Росія поводиться як агресор, і що треба підтримати Україну не тільки в поверненні території

– У міжнародній політиці Зузана Чапутова виступатиме за зміцнення позиції Словаччини в ЄС і НАТО.

Чапутова уже однозначно заявила, що Росія поводиться як агресор, і що треба підтримати Україну не тільки в поверненні території, але і в її демократичних реформах.

Перший офіційний візит Зузана Чапутова, традиційно для Словаччини, здійснить до Праги, до «братнього чеського народу».

До того ж, обрання Чапутової викликало і в Чехії дуже великий позитивний резонанс. Оскільки, чеський президент Мілош Земан за кілька днів перед виборами підтримав її суперника віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, який мав підтримку «Смер».

Аналітики зазначають, що Зузана Чапутова разюче відрізняється від консервативних і популістських лідерів сусідніх Словаччині східноєвропейських країн. Її обрання розцінюють як знак того, що Словаччина прагне подальших демократичних змін, а загалом у Європі настає час політиків нової якості.

15 червня чинний президент Словаччини Андрій Кіска передасть свої повноваження Зузані Чапутовій, яку він уже офіційно підтримав.

Чапутову також підтримувала і друга за чисельністю у словацькому парламенті ліберальна партія «Свобода та солідарність», а також кілька інших проєвропейських партій.

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