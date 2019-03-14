У Словаччині висунули обвинувачення підозрюваному в замовленні вбивства журналіста-розслідувача

Прокуратура Словаччини повідомляє, що висунула обвинувачення підозрюваному в замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціака, що призвело до політичної кризи в країні.

Прокуратура називає підозрюваного лише на ім’я – Маріан К.

Тіла 27-річного Яна Куціака і його подруги Мартіни Кушнірової поліція виявила ввечері 25 лютого 2018 року в їхньому будинку в місті Велька-Мача, за 65 кілометрів на схід від Братислави.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у вбивстві. Всім їм висунули обвинувачення.

Куціак співпрацював із міжнародним Центром дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і вивчав можливі зв’язки словацьких політиків із італійською мафією.