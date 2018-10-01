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01 Жовтень 2018, Київ 17:38
Новини | Міжнародні

Вбивство словацького журналіста Куціака замовили за 70 тисяч євро – прокуратура Словаччини

У прокуратурі Словаччини розповіли, скільки коштувало вбивство Куцяка

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Замовник заплатив за вбивство словацького журналіста Яна Куціака щонайменше 70 тисяч євро. Про це заявили представники Генеральної прокуратури Словаччини, повідомляє словацьке видання Aktuality.sk.

У суму увійшов і борг одного з виконавців у 20 тисяч євро.

У прокуратурі зазначили, що вбити планували лише Куціака, а його наречена стала випадковою жертвою.

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Тіла 27-річного Яна Куціака і його подруги Мартіни Кушнірової поліція виявила ввечері 25 лютого 2018 року в їхньому будинку в місті Велька-Мача, за 65 кілометрів на схід від Братислави.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних у вбивстві. Всім їм висунули обвинувачення.

Куціак співпрацював із міжнародним Центром дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і вивчав можливі зв’язки словацьких політиків із італійською мафією.

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