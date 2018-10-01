У справі про вбивство словацького журналіста обвинувачення висунули 4-му підозрюваному

Генеральна прокуратура Словаччини висунула обвинувачення четвертому підозрюваному у справі про вбивство в лютому 2018 року журналіста-розслідувача Яна Куціака і його нареченої.

Речниця прокуратури Андреа Предайньова повідомила, що 44-річна жінка, імені якої не називають, 30 вересня обвинувачена «у надзвичайно серйозному злочині співучасті у вбивстві».

Словацькі ЗМІ повідомляють, що жінку звинувачують у замовленні вбивства журналіста і його нареченої. Але адвокат для сім’ї Куціака заявив, що жінку вважають більше посередником, оскільки «вбивця абсолютно не міг знати, хто замовив злочин».

Раніше обвинувачення висунули трьом особам, яких затримали у справі про вбивство під час поліцейської спецоперації.

30 вересня суд постановив залишити всіх чотирьох затриманих під вартою.

Убивство журналіста стало одним із найгучніших злочинів, скоєних у Словаччині в останні роки. Тіла 27-річного Яна Куціака і його подруги Мартіни Кушнірової поліція виявила ввечері 25 лютого 2018 року в їхньому будинку в місті Велька-Мача, за 65 кілометрів на схід від Братислави.

У поліції 1 березня вже повідомляли про затримання сімох людей у справі про розслідування вбивств. Повідомлялося, що серед затриманих є люди з прізвищами та ініціалами осіб, деякі з котрих є схожими з іменами італійських бізнесменів – фігурантів останнього розслідування Куціака. Невдовзі всіх їх відпустили.

Куціак співпрацював із міжнародним Центром із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і вивчав можливі зв’язки словацьких політиків з італійською мафією.

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Об’єктами його розслідування був прем’єр Роберт Фіцо, а також його партнер у бізнесі 42-річний Антоніно Вадала – громадянин Італії і власник мережі сільськогосподарських фірм на сході Словаччини. Вадала якийсь час фігурував у розслідуваннях італійської поліції як можливий посередник у справах наркокартелю; у Словаччині, за даними журналістських розслідувань, він займався проектами, що мали дати йому доступ до мільйонів євро дотацій від Європейського союзу.

Убивство журналіста привело до масових протестів і до відставок прем’єра Фіца, голови МВС Словаччини й кількох інших чиновників.