Криза у Словаччині: попри заміну прем’єра демонстрації тривають

Прага – Вже місяць, як Словаччину охоплюють багатотисячні демонстрації, їх головне гасло «За гідну Словаччину!» Демонстранти вимагають знайти і покарати винних у вбивстві словацького журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його подруги, а також проведення позачергових парламентських виборів. Прем’єр-міністр Роберт Фіцо і міністр внутрішніх справ вже подали у відставку, відбулись зміни ще трьох міністрів, однак демонстрації, яких ще не було в історії Словаччини, не стихають. Поки новий уряд ще чекає голосування в парламенті про довіру, Радіо Свобода запросило до розмови словацького журналіста і політолога Мірослава Керна і попросило прокоментувати вимоги демонстрантів та дії влади.

– На вашу думку, чи не змарнувала опозиція свій шанс досягти змін?

– Сказати тяжко, адже до тиску на уряд Роберта Фіца, а тепер і на уряд нового прем’єра опозиція не включається. Протести були доволі аполітичні, хоча це був саме той тиск, який змусив Роберта Фіца подати у відставку.

– Чи можна після відставки Роберта Фіца говорити, що його владна партія Smer-SD (Напрям – Соціальна Демократія) втрачає вплив на політичний розвиток в країні, і що послабилась позиція самого Роберта Фіца?

Фіцо займає домінантну позицію в партії, він, по суті, не має конкурентів

– Фіцо матиме й надалі принциповий вплив на роботу уряду, на міністрів і звичайно – і на нового прем’єра Петра Пелеґріні. Фіцо займає домінантну позицію в партії, він, по суті, не має конкурентів. Навіть коли він буде в стороні, напевно буде чинити вплив на уряд, який зараз підлягає під його партію Smer-SD. Так, можливо буде послаблена позиції партії Smer-SD, тому що ця партія дуже зв’язана зі своїм лідером, а те, що цей лідер буде менш помітним, і що стоїть він в стороні, може мати вплив на переваги партії Smer-SD.

– Минає місяць від трагічної загибелі журналіста Яна Куціяка і його подруги Мартіни Кушнірової. На якій стадії розслідування цієї трагедії, чи відомо щось нового, хто за вбивством стоїть?

– Ні, про це взагалі нічого не відомо. Прокуратура видала наказ, щоб про це жодної інформації не видавати, так що інформації все менше і менше. Теорії стосовно вбивства різняться, але переважно роботою.

– Чи вірите Ви в те, що розслідування буде успішним і ми дізнаємось, хто стоїть за цією трагедією?

– Тяжко сказати, хоча все ж вдалось вирішити справи і кілька річної давності. Але з плином часу шанс на успіх зменшується.

Побачимо, як розгортатимуться події після того, як до праці встане новий міністр внутрішніх справ.

– На Вашу думку, чи будуть і надалі тривати протести, які протягом останнього місяця охопили всю Словаччину?

– Так, думаю що й цієї п’ятниці відбудуться демонстрації, як буде далі – не знаю.

​– А чого домагається опозиція, чи відступила від вимоги позачергових виборів?

– Опозиція бере участь в акціях відносно мало, але виглядає, що почала збирати підписи для проведення референдуму про позачергові парламентські вибори. Тих підписів потрібно зібрати 350 тисяч, так що це справа не на короткий час.

Опозиція хоче домогтись проведення референдуму щодо позачергових виборів. В референдумі мало б взяту участь більше, як 50 відсотків громадян країни. В історії Словаччини востаннє референдум відбувся, коли Словаччина вступала до ЄС. Тобто якщо б референдум відбувся за кілька місяців, то позачергові вибори до Народної Ради – парламенту країну могли б відбутись десь наступного року (чергові вибори у відповідності до конституції Словаччини мають відбутись у 2020 році).