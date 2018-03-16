У Словаччині десятки тисяч мітингувальників вимагали дострокових виборів

У Словаччині сьогодні десятки тисяч словаків вийшли на протести, закликаючи до дострокових виборів і заявляючи, що відставки прем’єр-міністра Роберта Фіцо недостатньо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в столиці країни, Братиславі, на протест вийшли близько 50 тисяч людей, протестувальники мали плакати з такими гаслами – «Словаччина йде неправильним шляхом» і «Ми хочемо виборів».

Організатори акції «За достойну Словаччину» заявили, що мітинги планувалися в 34 містах Словаччини і 25 містах за кордоном.

Член ЄС та НАТО з населенням 5,4 мільйона людей переживає політичну кризу після вбивства минулого місяця журналіста-розслідувача, який розслідував можливі зв’язки словацьких політиків з італійською мафією.

15 березня прем’єр Фіцо подав у відставку. Але трипартійна урядова коаліція країни залишається, Фіцо замінив його заступник Пітер Пеллеґріні.

У Словаччині не було великих протестів з часу падіння комунізму в 1989 році.

Демонстрації відбуваються після того, як 25 лютого журналіст Ян Куціак та його наречена були застрелені у своєму будинку біля Братислави.

27-річний Куціак працював в редакції сайту Aktuality.sk. У співпраці з міжнародним Центром з дослідження корупції та організованої злочинності Куціак розслідував можливі зв’язки провідних словацьких політиків з італійською мафією. У поліції зазначили, що вбивство може бути пов’язане з журналістською діяльністю Куціака.