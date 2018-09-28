У Словаччині висунули обвинувачення трьом затриманим у справі вбивства журналіста-розслідувача

Генеральна прокуратура Словаччини висунула обвинувачення трьом особам, яких затримали у справі про вбивство в лютому 2018 року журналіста-розслідувача Яна Куціака разом із його нареченою.

Як повідомила речниця Генпрокуратури Андреа Предайньова, їх обвинуватили в особливо важливому злочині умисного вбивства, а також в інших кримінальних злочинах.

Іще п’ять осіб, яких затримали в перебігу поліційної спецоперації в містечку Коларові неподалік міста Комарна на південному заході Словаччини, за 100 кілометрів на південний схід від столиці Братислави, відпустили, додала речниця.

Повних імен обвинувачених наразі не називають. Правоохоронці згадують лише ініціали T. S., M. M. і Z. A., новинний сайт Aktuality.sk подає й імена – Томаш С., Мірослав М. і Золтан А. За даними сайту, перший із них – колишній слідчий, другий, двоюрідний брат першого, служив у війську.

Убивство журналіста стало одним із найгучніших злочинів, скоєних у Словаччині в останні роки. Тіла 27-річного Яна Куціака і його подруги Мартіни Кушнірової поліція виявила ввечері 25 лютого 2018 року в їхньому будинку в місті Велька-Мача, за 65 кілометрів на схід від Братислави.

У поліції 1 березня вже повідомляли про затримання сімох людей у справі про розслідування вбивств. Повідомлялося, що серед затриманих є люди з прізвищами та ініціалами осіб, деякі з котрих є схожими з іменами італійських бізнесменів – фігурантів останнього розслідування Куціака. Невдовзі всіх їх відпустили.

Куціак співпрацював із міжнародним Центром із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і вивчав можливі зв’язки словацьких політиків з італійською мафією.

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Об’єктами його розслідування був прем’єр Роберт Фіцо, а також його партнер у бізнесі 42-річний Антоніно Вадала – громадянин Італії і власник мережі сільськогосподарських фірм на сході Словаччини. Вадала якийсь час фігурував у розслідуваннях італійської поліції як можливий посередник у справах наркокартелю; у Словаччині, за даними журналістських розслідувань, він займався проектами, що мали дати йому доступ до мільйонів євро дотацій від Європейського союзу.

Убивство журналіста привело до масових протестів і до відставок прем’єра Фіца, голови МВС Словаччини й кількох інших чиновників.